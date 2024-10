Domi Aegerter: «Hilft, die Schmerzen zu überwinden» 19.10.2024 - 19:20 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Für Domi Aegerter (77) geht es langsam nach vorne

Der rekonvaleszente Domi Aegerter kämpft sich zurück in die Top-10 der Superbike-WM. «Mir fehlt Kraft in der Schulter und die Rippen schmerzen, aber das war nicht schlecht», meinte er nach Platz 9 am Samstag in Jerez.