SBK-Test Jerez: Gleich mehrere interessante Premieren

In Jerez wird am Dienstag und Mittwoch jeweils acht Stunden lang getestet

Die ersten Wintertests in der Superbike-WM sind immer besonders aufregend, wenn wir die Fahrer in anderen Teams sehen oder sogar neue Motorräder zum Einsatz kommen, wie jetzt die Bimota KB998.

Das Hauptaugenmerk wird am Dienstag, wenn auf dem Circuito de Jerez von 9.30 bis 17.30 Uhr getestet wird, auf dem neuen Bimota-Werksteam liegen, das erstmals die KB998 in der Öffentlichkeit zeigt. Im Sattel sitzen Alex Lowes und Axel Bassani.

Mit dem Wechsel von Provec von Kawasaki zu Bimota wurde die Puccetti-Truppe in den Stand des Kawasaki-Werksteams erhoben. Am Montag hatte der von BMW kommende Neuzugang Garrett Gerloff Sitzprobe auf der ZX-10RR und erste Gespräche mit seiner neuen Technik-Crew, am Dienstag ist Premiere.

BMW wird mit seinen Testfahrern Markus Reiterberger und Sylvain Guintoli ausrücken, in der ROKiT-Box türmt sich neues Material, das es zu eruieren gilt.

Honda muss auf den verletzten Iker Lecuona verzichten, Xavier Vierge hat aber Unterstützung von Testfahrer Tetsuta Nagashima und Tommy Bridewell, der mit seinem BSB-Team da ist.

Scott Redding kehrt nach drei Jahren bei BMW auf eine Ducati zurück, wird am Dienstag aber nicht viel mehr als ein Roll-out mit einer V4R haben. Er bekommt von Ducati ein Testmotorrad, die nächstjährige Rennmaschine kann sein MGM-Bonovo-Team erst ab Ende Januar einsetzen.

Ryan Vickers hat im Superbike-Team Motocorsa Ducati ebenso Premiere wie Philipp Öttl bei Feel Racing Ducati in der Supersport-WM.

Superbike-WM:

Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista, Nicolo Bulega

Kawasaki Puccetti: Garrett Gerloff

Motocorsa Ducati: Ryan Vickers

MGM Bonovo Ducati: Scott Redding

ROKiT BMW: Markus Reiterberger, Sylvain Guintoli

Bimota by Kawasaki: Alex Lowes, Axel Bassani

Petronas MIE Honda: Tarran Mackenzie

HRC: Xavier Vierge, Tetsuta Nagashima

Honda UK: Tommy Bridewell



Supersport-WM:

Feel Racing Ducati: Philipp Öttl

PTR Triumph: Tom Booth-Amos