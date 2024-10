Tarran Mackenzie: Ein Versprechen von Midori Moriwaki

Als eines von wenigen Teams hat Petronas Honda seine Fahrerpaarung für die Superbike-WM 2025 noch nicht bekanntgegeben. SPEEDWEEK.com traf sich mit Tarran Mackenzie, um über seine sportliche Zukunft zu reden.

Seit 2023 fährt Tarran Mackenzie für das Team Petronas MIE Honda, im ersten Jahr in der Supersport-, im zweiten in der Superbike-WM. Obwohl die Punkteränge mit seiner Honda bei normalen Bedingungen außer Reichweite liegen, wird der Brite der Truppe von Midori Moriwaki auch im kommenden Jahr treu bleiben.

«Ich bin mir mit Midori seit einigen Veranstaltungen einig, dass wir zusammen weitermachen», erzählte Mackenzie beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in Jerez. «Ich werde am Dienstag und Mittwoch testen, hoffentlich bekommen wir neue Teile. Dieses Jahr stagnierten wir. Vor den ersten Rennen auf Phillip Island bekamen wir ein neues Motorrad und der Crew-Chief wechselte. In Barcelona und Assen wurde es immer besser, letztlich kamen wir aber an einem Punkt an, dass wir dasselbe Motorrad wie in Phillip Island haben, während sich andere verbessert haben.»

«Ich ziehe mein Selbstvertrauen aus Sessions wie dem Qualifying in Estoril, wo es regnete und ich mich als Achter qualifizierte», schilderte der 28-Jährige. «Ich weiß, dass ich es kann, für Trockenrennen müssen wir aber besser werden, wofür wir neue Teile brauchen. Wenn das passiert, ändern sich hoffentlich die Resultate. Nichts gegen mein Team, sie geben mir das Beste, was sie zur Verfügung haben. Aber ich habe das Gefühl, dass ich das Maximum aus unserem Paket heraushole und es eine Änderung des Gesamtpakets braucht, damit ich mich verbessern kann. In den letzten Events des Jahres war das Honda-Werksteam konstant in den Top-10.»



Den zweiten Platz im Team wird wegen Hauptsponsor Petronas aller Voraussicht nach ein Malaysier erhalten.