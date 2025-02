Trotz aller Erfahrung: Bautista wagt keine Vorhersage

Alvaro Bautista (Ducati) ist mit dem Superbike-Test auf Phillip Island sehr zufrieden. Er konnte viel Vertrauen in seine Panigale V4R aufbauen. Über Ergebnisse möchte er aber noch nicht reden.

Ducati-Ass Alvaro Bautista hatte zwei gute Testtage auf Phillip Island. Er drehte viele Runden und konnte auf seiner Panigale V4R ein gutes Gefühl aufbauen. Am Ende reichte es in der kombinierten Zeitenliste für Rang 5. Auf Teamkollege Nicolo Bulega, der in allen Sessions der Schnellste war, hatte er 0,797 sec Rückstand.

Für Bautista hatten an den zwei Testtagen die Rundenzeiten nicht die höchste Priorität. Dem Routinier ging es mehr darum, ein gutes Gefühl für die Rennen am kommenden Wochenende aufzubauen. «Ich konnte an beiden Tagen unterschiedliche Reifen testen. Für die Rennen haben wir jetzt eine klare Präferenz. Natürlich müssen wir das am Rennwochenende noch einmal ausprobieren. Mein Gefühl auf dem Bike wird besser und besser, ich bin sehr zufrieden», erklärte der Spanier.

Die Vorsaisontests in Europa waren nicht so ergiebig wie erhofft – das schlechte Wetter machte es unmöglich, das volle Testprogramm zu absolvieren. Auf Phillip Island war es viel besser. «Am Ende hatten wir nur zwei gute Tage, die Tests in Europa waren nicht so hilfreich. Ich bin happy und bin jetzt bereit für das erste Rennwochenende», so der 40-Jährige.

Letztes Jahr konnte Bautista in Australien die Ränge 15, 4 und 2 einfahren – er konnte sich von Rennen zu Rennen steigern. Aufgrund der neu eingeführten Gewichtsregel fühlte er sich damals aber auf dem Motorrad nicht wohl, zudem war er körperlich nicht bei 100 Prozent. Was sind seine Erwartungen für dieses Jahr? «Die ersten Rennen werden wichtig sein, um das gute Gefühl vom Test beizubehalten. Auf Phillip Island ist es immer schwierig eine Vorhersage zu treffen, denn nach zwei Testtagen ist jeder sehr gut vorbereitet für das Rennwochenende – alle werden nah beieinander liegen», betonte Bautista. «Mein Ziel ist es, mein Vertrauen in das Bike weiter zu verbessern. Hinsichtlich der Resultate habe ich keine Ziele. Ich möchte ein gutes Gefühl haben und es genießen, das Bike zu fahren – so wie beim Test. Dann werden wir sehen, was dabei herauskommt.»

