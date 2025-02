Andrea Locatelli (Yamaha): «Ergebnis ist nicht genug»

Nur Andrea Locatelli gelangen beim Auftakt der Superbike-WM 2025 auf Phillip Island einstellige Ergebnisse mit der Yamaha R1. Der Werkspilot hatte Podestplätze für möglich gehalten, verfehlte die Top-3 aber klar.

Yamaha hatte auf Phillip Island wahrlich kein Glück. Jonathan Rea schied bereits vor dem Saisonauftakt beim vorgelagerten Test nach einem schweren Sturz verletzt aus. Zwei Stürze fabrizierte Giansanti-Racing-Pilot Remy Gardner in den langen Rennen und erlitt zudem einen Motorschaden. Teamkollege Dominique Aegerter brachte seine R1 dreimal auf Platz 12 ins Ziel. Einziger Yamaha-Pilot, der in jedem Rennen Punkte holte und das auf einstelligen Ergebnissen, war Andrea Locatelli.

Der Pata Maxus-Pilot holte in den Hauptrennen siebte Plätze und wurde im Superpole-Race Sechster. An sich keine schlechten Ergebnisse, doch vor einem Jahr stand Locatelli in zwei Rennen als Zweiter auf dem Podium. «Siebter – wir haben nur eine Position gewonnen», knurrte der als Achter gestartete Locatelli nach Lauf 1 am Samstag. «Es war ein ziemlich schwieriges Rennen und es war wirklich heiß. Wir waren nahe dran, um die Top-5 zu kämpfen. Das war nicht unser eigentliches Ziel, aber es war wohl die Realität nach dem Qualifying und einem schwierigen Freien. Im Allgemeinen war ich recht zufrieden. Offenkundig müssen wir aber daran arbeiten, mehr zu erreichen, denn für mich ist dieses Ergebnis nicht genug.»

Der Rennverlauf am Sonntag sollte Locatelli nicht zufriedener stellen. «Wir haben ein gutes Superpole-Race gefahren und rückten um zwei Positionen in der Startaufstellung von Rennen 2 nach vorn», zählte der Yamaha-Werkspilot das Positive auf. «Zu Beginn des langen Rennens hatte ich ein paar Probleme und kämpfte hauptsächlich mit der Front, aber im zweiten Teil des Rennens erholte ich mich gut, konnte härter pushen und war bis zum Ende schnell. Platz 7, genau wie am Samstag, aber wir müssen das Positive mitnehmen, nach vorn schauen und versuchen, einen weiteren Schritt zu machen.»

Locatelli weiter: «Ehrlich gesagt hätte ich gerne auf dem Podium gestanden, ich habe wirklich 100 Prozent gegeben – aber das war für uns das maximale Ergebnis. Wie dem auch sei, ich habe mein Bestes gegeben und mein Selbstvertrauen ist gut, also werden wir es beim nächsten Mal wieder versuchen. Wir werden alle Informationen auswerten, denn auf Phillip Island war die Situation anders als im letzten Jahr.»