Scott Redding: «Kein Plan B – keine andere Wahl»

Ducati-Rückkehrer Scott Redding liegt nach dem Superbike-Saisonstart in Australien auf dem fünften WM-Rang. «Ich muss Leistung bringen», betont der Engländer aus dem deutschen Team MGM Bonovo Ducati.

Fünfter, Vierter und Vierter lautet die beeindruckende Bilanz von Scott Redding an seinem ersten Rennwochenende zurück auf einer Ducati. Viele Beobachter sind sich einig: Das ist der Scott, der mit den WM-Rängen 2 und 3 in den Jahren 2020 und 2021 die Herzen vieler Fans erobert hat. Damals startete er für das Ducati-Werksteam, nach seinen drei Jahren mit BMW ist er im Team MGM Bonovo nun wieder zurück auf einer Panigale V4R.

«Die Idee war Fünfter, Vierter, Dritter», schmunzelte Redding im persönlichen Gespräch mit SPEEDWEEK.com in Australien. «Ich wollte das so sehr, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich bin dabei – aber noch nicht ganz. Im Superpole-Race konnte ich das Podium riechen und war danach glücklich frustriert. Im zweiten Hauptrennen wollte ich gegen den Gelben und Roten (Iannone und Bautista – der Autor) alles geben und so lange wie möglich mithalten. Ich fuhr so hart es ging und habe alles versucht. Sie fuhren mit 95 Prozent und ich am Maximum. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie eine Lücke zu mir auffahren konnten. Ich sagte mir die ganze Zeit, dass ich es kann. Dann überholte mich Bautista auf der Geraden – das war klar. Nach dem Boxenstopp war ich an Iannone dran und wollte ihn überholen, aber er war das ganze Wochenende schneller als ich. Deshalb fragte ich mich, ob ich mich vor ihm halten kann und ob es das wert ist. In einem Moment hatte ich das Podium vor Augen, im nächsten nicht mehr.»

Redding kam als Vierter hinter Dreifachsieger Nicolo Bulega, Bautista und Iannone ins Ziel. Dass er eine Strafe für seinen zu kurzen Boxenstopp kassierte, änderte nichts an der Platzierung.

«Mein Ziel waren drei Podestplätze – mein realistisches Ziel», unterstrich der 12-fache Laufsieger. «Ich habe keine andere Wahl, ich muss Leistung bringen. Das ist wie damals in der BSB. Wenn du keine Wahl hast, dann gibt es keinen Plan B, dann musst du es bringen. Ich bin dankbar, dass wir während der Tests ein Motorrad vorfanden, mit dem das möglich ist. Ich allein kann es nicht, aber das Bike hat mehr oder weniger funktioniert. Ich würde sagen, dass das Bike und ich auf 90 Prozent sind, wir haben also noch 10 Prozent in der Tasche. Als ich zuhause war, habe ich fest daran geglaubt, dass ich es hier aufs Podium schaffe, dafür habe ich trainiert und bei jedem Test schwer geschuftet. Das ist mein Ziel und ich glaube daran, dass ich das kann. Vor dem ersten Rennen sagte ich mir, dass die Top-6 ein ordentliches Ergebnis wären. Dann wurde ich Fünfter, dann Vierter und im letzten Rennen war ich erneut schneller. Ich kam immer näher ran, aber für ein Wochenende hatte ich viel zu lernen. Ich saß drei Jahre auf einem anderen Motorrad, meine Geschwindigkeit passt nicht genau, meine Linien auch nicht. Ich versuchte, in kurzer Zeit möglichst viele Informationen umzusetzen. Jetzt haben wir viele Daten, können uns zurücklehnen und es in Portimao erneut versuchen.»

Mit 30 Punkten liegt Redding nach dem Saisonstart auf dem fünften Gesamtrang, die vor ihm platzierten Danilo Petrucci, Andrea Iannone und Alvaro Bautista haben nur wenige Zähler mehr. Lediglich Bulega an der Spitze ist enteilt.

Ergebnis Superbike-WM 2025, Phillip Island, Rennen 2: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Nicolo Bulega (I) Ducati 2. Alvaro Bautista (E) Ducati + 2,603 sec 3. Andrea Iannone (I) Ducati + 3,980 4. Scott Redding (GB) Ducati + 8,043 5. Danilo Petrucci (I) Ducati + 10,009 6. Sam Lowes (GB) Ducati + 10,097 7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 11,083 8. Alex Lowes(GB) Bimota + 11,180 9. Yari Montella (I) Ducati + 11,202 10. Axel Bassani (I) Bimota + 11,918 11. Xavi Vierge (E) Honda + 18,472 12. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 18,507 13. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 25,853 14. Michael vd Mark (NL) BMW + 25,891 15. Ryan Vickers (GB) Ducati + 29,402 16. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 41,810 17. Tito Rabat (E) Yamaha + 43,805 18. Tetsuta Nagashima (J) Honda + 51,209 - Remy Gardner (AUS) Yamaha - Toprak Razgatlioglu (TR) BMW - Tarran Mackenzie (GB) Honda Ergebnis Superbike-WM 2025, Phillip Island, Superpole-Race: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Nicolo Bulega (I) Ducati 2. Andrea Iannone (I) Ducati + 2,324 sec 3. Danilo Petrucci (I) Ducati + 4,923 4. Scott Redding (GB) Ducati + 5,312 5. Sam Lowes (GB) Ducati + 5,452 6. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 6,891 7. Alex Lowes(GB) Bimota + 7,267 8. Yari Montella (I) Ducati + 9,748 9. Axel Bassani (I) Bimota + 10,585 10. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 10,924 11. Xavi Vierge (E) Honda + 11,260 12. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 11,260 13. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 14,186 14. Michael vd Mark (NL) BMW + 14,330 15. Ryan Vickers (GB) Ducati + 16,968 16. Tito Rabat (E) Yamaha + 21,796 17. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 27,062 18. Tarran Mackenzie (GB) Honda + 42,505 19. Alvaro Bautista (E) Ducati + 1 min - Tetsuta Nagashima (J) Honda - Garret Gerloff (USA) Kawasaki Ergebnis Superbike-WM 2025, Phillip Island, Rennen 1: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Nicolo Bulega (I) Ducati 2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 4,811 sec 3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 5,108 4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 6,813 5. Scott Redding (GB) Ducati + 6,986 6. Andrea Iannone (I) Ducati + 7,548 7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 8,892 8. Alex Lowes(GB) Bimota + 9,588 9. Axel Bassani (I) Bimota + 11,035 10. Sam Lowes (GB) Ducati + 13,429 11. Xavi Vierge (E) Honda + 15,661 12. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 18,039 13. Ryan Vickers (GB) Ducati + 29,734 14. Tetsuta Nagashima (J) Honda + 42,501 15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 42,730 16. Tarran Mackenzie (GB) Honda + 55,663 - Remy Gardner (AUS) Yamaha - Michael vd Mark (NL) BMW - Garret Gerloff (USA) Kawasaki - Tito Rabat (E) Yamaha - Yari Montella (I) Ducati Superbike-WM 2025: Stand nach 3 von 36 Rennen Pos Fahrer Motorrad Punkte 1. Nicolo Bulega (I) Ducati 62 2. Alvaro Bautista (E) Ducati 36 3. Andrea Iannone (I) Ducati 35 4. Danilo Petrucci (I) Ducati 31 5. Scott Redding (GB) Ducati 30 6. Andrea Locatelli (I) Yamaha 22 7. Sam Lowes (GB) Ducati 21 8. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 20 9. Alex Lowes(GB) Bimota 19 10. Axel Bassani (I) Bimota 14 11. Xavi Vierge (E) Honda 10 12. Yari Montella (I) Ducati 9 13. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 8 14. Ryan Vickers (GB) Ducati 4 15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 3 16. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2 17. Michael vd Mark (NL) BMW 2 18. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1