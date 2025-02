Andrea Iannone (Ducati) sicher: Da kommt noch mehr!

Mit zwei Podestplätzen endete der Saisonauftakt der Superbike-WM 2025 auf Phillip Island für Andrea Iannone versöhnlich. Der Go Eleven Ducati-Pilot betont, dass er und sein Team noch Steigerungspotenzial haben.

Sonderlich glücklich war Andrea Iannone nach dem ersten Superbike-Lauf am Samstag nicht, als er wegen eines schlechten Reifens und einem Kupplungsproblem nur als Sechster die Ziellinie kreuzte. Immerhin war er am Freitag Zweiter und hatte in der Superpole den dritten Startplatz herausgefahren. Besser als null Punkte war es aber allemal.

Ohne derartige Schwierigkeiten zeigte Iannone am Sonntag, wozu er imstande ist. Im Superpole-Race war nur Australien-Dominator Nicolò Bulega schneller, im zweiten Rennen musste er beide Ducati-Werkspiloten den Vortritt lassen. So ist auch der Stand in der Gesamtwertung: Hinter Bulega (62 P.) und Álvaro Bautista (36 P.) folgt der Go Eleven-Pilot als WM-Dritter.



«Ich bin glücklich mit den Ergebnissen», versicherte der 35-Jährige. «Wir konnten die Werkspiloten herausfordern, und nach vorn fehlte nicht viel – das war wichtig. Leider hatten wir im ersten Lauf ein technisches Problem, sonst wäre das wohl auch ein Top-3-Ergebnis geworden. Es war dennoch ein guter Start in die neue Saison, und im Vergleich zu 2024 haben wir uns gesteigert. Das ist unser vorrangiges Ziel, dass wir uns zur ersten Saison verbessern. Danilo war in seiner zweiten Saison auch besser, also hoffe ich für mich dasselbe.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen auf Phillip Island © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Sam Lowes und Alex Lowes © Gold & Goose Bassani, Gardner, Aegerter © Gold & Goose Razgatlioglu und Petrucci © Gold & Goose Bautista, Iannone, Redding © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Iannone, Bautista, Redding © Gold & Goose Montella und Aegerter © Gold & Goose Nicolò Bulega gewinnt das Rennen © Gold & Goose Bulega und Bautista © Gold & Goose Bautista, Bulega, Iannone Zurück Weiter

Als Rookie gewann Iannone im vergangenen Jahr bereits ein Rennen und holte mehrere Podestplätze, hatte aber auch sehr schwache Rennen. Was fehlt, um konstant um Siege kämpfen zu können?



«Meiner Meinung nach haben wir noch nicht unser maximales Level erreicht. Dafür waren es zu wenige Tests mit den neuen Leuten im Team. Wir haben noch nicht genügend Erfahrung», gab der frühere MotoGP-Pilot zu bedenken. «Ich denke, dass wir die Trainings besser nutzen müssen. Auf Phillip Island lagen wir vielleicht mit unserer Strategie etwas daneben. Aber ich bin zufrieden und danke meinem Team und Ducati für die Unterstützung.»