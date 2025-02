SBK-Rookie Yari Montella (Ducati) brauste in Top-10

In der Supersport-Kategorie zählte Yari Montella zu den schnellsten Piloten, als Rookie in der Superbike-WM 2025 schlug sich der Italiener beim Saisonauftakt auf Phillip Island ebenso beachtlich.

Yari Montella wurde als der stärkste der vier Superbike-Rookies eingeschätzt. Denn der 25-Jährige stieg als Dritter der Supersport-WM mit sieben Siegen und 14 Podestplätzen 2024 in die Top-Kategorie auf, kennt daher das Umfeld der seriennahen Weltmeisterschaft, alle Rennstrecken und probierte die Ducati V4R bei verschiedenen Gelegenheiten bereits aus. Die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllte Montella in jeder Hinsicht.

Am Freitag überraschte der Barni Racing-Pilot als Achter und qualifizierte sich in der Superpole für Startplatz 13, womit er nicht ganz zufrieden war. «Ich spüre, dass wir von Session zu Session immer einen Schritt nach vorn machen. Ich lerne das Motorrad immer besser kennen», stellte Montella fest. «Das Qualifying lag zwar etwa im Rahmen unserer Möglichkeiten, aber ich konnte nicht die perfekte Runde fahren, um weiter vorn starten zu können.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen auf Phillip Island © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Sam Lowes und Alex Lowes © Gold & Goose Bassani, Gardner, Aegerter © Gold & Goose Razgatlioglu und Petrucci © Gold & Goose Bautista, Iannone, Redding © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Iannone, Bautista, Redding © Gold & Goose Montella und Aegerter © Gold & Goose Nicolò Bulega gewinnt das Rennen © Gold & Goose Bulega und Bautista © Gold & Goose Bautista, Bulega, Iannone Zurück Weiter

Sein erstes Rennen in der Superbike-WM ging Montella etwas übermotiviert an. Nach Runde 1 auf Position 17., stürzte der Italiener in der sehr schnellen ersten Kurve. «In Kurve 2 der ersten Runde hatte ich einen Kontakt mit einem anderen Fahrer», erklärte der Ducati-Pilot seine verhaltene Position nach Runde 1. «Noch auf der Geraden versucht ich im welligen Bereich zu bremsen, aber ich war etwas neben der Linie und traf einige Schlaglöcher, wodurch ich die Front verlor.»

Überzeugender sein Auftritt am Sonntag mit Platz 8 im Superpole-Race und dem neunten Rang im zweiten Lauf. «Ich war sehr zufrieden damit. Das war genau das, was ich nach dem Sturz am Samstag gebraucht habe», freute sich Montella. «Wir haben einen weiteren Schritt nach vorn gemacht und ich bin glücklich, in beiden Rennen unter den Top-10 gelandet zu sein. Im langen Rennen konnten wir uns in der zweiten Gruppe halten und fuhren mit erfahreneren Fahrern, von denen ich mir einiges abschauen konnte.»



In der Gesamtwertung belegt Montella mit neun WM-Punkten Rang 12.