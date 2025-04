Plötzlich beste Honda: Petronas MIE feiert Mackenzie

Das Superbike-Meeting in Assen war für Tarran Mackenzie und sein Team Petronas MIE in vielerlei Hinsicht einzigartig. Der Engländer fuhr in jedem Rennen in die Punkteränge und war im Superpole-Race bester Honda-Pilot.

Was für ein Rennwochenende für Tarran Mackenzie! Der Petronas-Honda-Pilot reiste mit beschaulichen zwei WM-Punkten zum Meeting der Superbike-WM 2025 auf dem TT Circuit in Assen an – Platz 14 in Portimão war seine bisher einzige Platzierung in den Punkten.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Assen © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Locatelli und Bulega © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Remy Gardner und Michael Van der Mark © Gold & Goose Axel Bassani und Alex Lowes © Gold & Goose Xavi Vierge, Ryan Vickers, Tito Rabat © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Andrea Iannone und Garrett Gerloff © Gold & Goose Aegerter, Iannone, Van der Mark © Gold & Goose Iker Lecuona und Alex Lowes © Gold & Goose Andrea Locatelli gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Andrea Locatelli © Gold & Goose Bautista, Locatelli, Gardner © Gold & Goose Sieger Andrea Locatelli Zurück Weiter

Aber die niederländische Piste spielte dem 29-Jährigen in die Karten. Schon im ersten Lauf glänzte Mackenzie als Zwölfter und steigerte sich im Superpole-Race am Sonntag auf nasser Piste auf die neunte Position – seine bisher beste Rennplatzierung in der Superbike-Weltmeisterschaft. Dass er damit nebenbei bester Honda-Pilot wurde, macht dieses Ergebnis umso süßer. Als 14. im zweiten Lauf sammelte Mackenzie weitere WM-Punkte – und zum ersten Mal in jedem Rennen.

«Wahrscheinlich mein bisher bester Tag und mein bestes Wochenende in der Superbike-WM», sagte der Engländer über das ganze Gesicht grinsend. «Im Qualifying fehlte mir weniger als eine Sekunde auf die Pole-Position. Im ersten Lauf habe ich trotz eines kleinen Dramas Punkte geholt, wurde im Sprintrennen Neunter und in Rennen 2 stand ich in Reihe drei und holte erneut Punkte.»

Wir erinnern uns: Im zweiten Supersport-Lauf in Most 2023 holte Mackenzie im Regen den ersten Honda-Sieg seit Kyle Smith in Katar 2016 – auf nasser Piste ist Mackenzie eine Macht.

Obwohl der zweite Lauf sein auf dem Papier schlechtestes Rennen war, stuft der Petronas-Pilot seine Leistung dort am besten ein.



«Nachdem ich meinen Rhythmus gefunden hatte, fühlte ich mich recht gut», erklärte Mackenzie. «Ich war ziemlich nah an der Spitzengruppe dran, konnte aber nicht an sie heranfahren. In den letzten Runden hatte ich ein wenig zu kämpfen, aber ich konnte es nach Hause bringen und Punkte sammeln. Ich bin überglücklich über dieses Wochenende!»