Scott Redding (Ducati): «Meine Zeit wird kommen» 16.04.2025 - 14:57 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Scott Redding war im zweiten Lauf machtlos

So stark Scott Redding und MGM Bonovo Ducati auf Phillip Island in die Superbike-WM 2025 gestartet sind, so schwach verliefen die Meetings in Portimão und Assen. Der Engländer lässt sich nicht unterkriegen.