Gerloff (Kawasaki): «Wurde links und rechts überholt»

Garrett Gerloff kommt mit der Kawasaki noch nicht in die Gänge

Mit der Werks-ZX-10RR vom Vorjahr nach starken Wintertests mit Garrett Gerloff herrschte große Euphorie bei Kawasaki Puccetti Racing. Spätestens nach dem Superbike-Meeting in Assen ist Ernüchterung eingekehrt.

Endlich als Werksteam und mit Garrett Gerloff ein Pilot, der mit Yamaha und BMW bereits Top-3-Platzierungen eingefahren hatte, konnte das italienische Kawasaki-Team Puccetti Racing zurecht zuversichtlich für die Superbike-WM 2025 sein. Denn mit diesem Motorrad fuhr Alex Lowes im vergangenen Jahr zwölf Podestplätze ein (zwei Siege) und war WM-Vierter!

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Assen © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Locatelli und Bulega © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Remy Gardner und Michael Van der Mark © Gold & Goose Axel Bassani und Alex Lowes © Gold & Goose Xavi Vierge, Ryan Vickers, Tito Rabat © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Andrea Iannone und Garrett Gerloff © Gold & Goose Aegerter, Iannone, Van der Mark © Gold & Goose Iker Lecuona und Alex Lowes © Gold & Goose Andrea Locatelli gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Andrea Locatelli © Gold & Goose Bautista, Locatelli, Gardner © Gold & Goose Sieger Andrea Locatelli Zurück Weiter

Aber zwölfte Plätze in Portimão sind die bisher besten Ergebnisse des Texaners. Das Meeting in Assen reihte sich nahtlos in die Serie bescheidener Rennwochenenden ein: Nur im ersten Rennen erreichte Gerloff als 13. die Punkteränge. Im Superpole-Race und zweiten Lauf kreuzte der 29-Jährige jeweils als 16. die Ziellinie.

Wie viele seiner Kollegen hatte auch der Kawasaki-Werkspilot mit massivem Reifenverschleiß zu kämpfen. «Am Ende des Assen-Wochenendes kann ich festhalten, dass das zweite Rennen gefühlt besser war. Zumindest zu Beginn fuhr ich mit etwa sechs anderen vor mir. Es war schön, zumindest die Hälfte des Rennens dabei zu sein», sagte ein sichtlich enttäuschter US-Amerikaner. «Ich hatte das ganze Wochenende mit den Vorderreifen zu kämpfen. Wir benutzten die härtere Mischung und haben sie trotzdem zerstört. In einer Runde war ich noch dabei, in der nächsten wurde ich links und rechts überholt. Das ist frustrierend, aber es war schön, kein einsames Rennen zu haben, und ich gebe mein Bestes.»

In der Gesamtwertung belegt Gerloff mit der einzigen Kawasaki ZX-10RR mit überschaubaren 14 WM-Punkten lediglich Rang 17. Zum selben Zeitpunkt vor einem hatte er mit BMW doppelt so viele Punkte eingefahren.