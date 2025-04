Michael vd Mark (BMW) nach Assen: «Müssen das ändern»

Für sein Heimrennen in Assen hatte sich Michael van der Mark bessere Ergebnisse gewünscht, jedoch war BMW beim dritten Superbike-Meeting nicht konkurrenzfähig. Der Niederländer hatte aber auch versöhnliche Highlights.

Die Probleme von BMW auf dem TT Circuit in Assen wurden insbesondere bei Aushängeschild Toprak Razgatlioglu offensichtlich. Obwohl der Weltmeister wie nur wenige Probleme eines Motorrades mit seinem Talent ausgleichen kann, gelang dem Türken auf dem niederländischen Traditionskurs nur auf nasser Piste im Superpole-Race eine Podestplatzierung – als Sieger. Dramatisch dagegen der zweite Lauf, als das BMW-Aushängeschild mit einer stumpfen Waffe kämpfend auf Platz 8 durchgereicht wurde – und wäre das Rennen zwei Runden länger gegangen, hätte er bis zu sechs weitere Positionen verlieren können!

ROKiT-Teamkollege Michael van der Mark hatte noch größere Schwierigkeiten – ausgerechnet bei seinem Heimrennen! «Das Wochenende fing am Freitag ganz gut an. Ich konnte mich hier und da verbessern und war recht happy mit dem Bike», erzählte der Niederländer. «Dann hatten wir am Samstagmorgen ein Problem, deshalb sind wir in FP3 nicht rausgefahren. In der Superpole fühlte ich mich gut, aber ich war einfach nicht schnell genug.»

Als 13. der Startaufstellung fuhr der BMW-Pilot im ersten Lauf einen soliden neunten Platz ein. «Die erste Hälfte des Rennens habe ich wirklich genossen. Dann gab es aber einen massiven Einbruch bei den Reifen, und ich fiel einfach zurück. Am Ende wurde ich Neunter – das war nicht schlecht, aber auch nicht fantastisch», betonte van der Mark, der wie Razgatlioglu im verregneten Sprintrennen sein bestes Ergebnis erreichte. «Die Strecke trocknete langsam ab – ich habe mich darauf gefreut, meine Erfahrung auszuspielen. Ich bin gut gestartet und das Rennen hat richtig Spaß gemacht. In einem harten Duell habe ich einen Fehler gemacht und bin von der Strecke abgekommen, am Ende wurde ich Fünfter. Das war insgesamt recht positiv und ich hatte Spaß. Ich hätte mir gewünscht, im Superpole-Race auf dem Podium zu stehen, aber ich habe es ein bisschen vermasselt.»

Analog zu seinem Teamkollegen erlebte der Lokalmatador im zweiten Rennen ein Desaster und sah außerhalb der Punkteränge nur als 17. das karierte Tuch. «Ich hatte einfach nicht das richtige Gefühl für den Grip», erklärte der Supersport-Weltmeister von 2014. «Ich habe versucht, lange an der Gruppe dranzubleiben, dann habe ich aber einen Fehler gemacht. Ich habe wieder gepusht, um an der nächsten Gruppe dranzubleiben, aber aus irgendeinem Grund hatte das Bike am Nachmittag einfach keine Performance. Wir müssen jetzt herausfinden, was wir tun können, denn wir müssen das ändern.»