Sam Lowes beschloss: Kein Sturz – dafür erstes Podium

Sam Lowes überzeugte in Assen mit einem Podestplatz und Konstanz: Der Ducati-Pilot wurde im Superpole-Rennen Zweiter und im zweiten Lauf Vierter – sein bislang stärkstes Wochenende in der Superbike-WM.

Was am Samstag noch im Kiesbett endete (von Bautista abgeräumt), wurde am Sonntag zum persönlichen Durchbruch: Sam Lowes zeigte in Assen, warum er 2025 zu Recht einen Platz in der Superbike-WM hat. Nach einem chaotischen Start im Superpole-Rennen, in dem er von der Pole-Position auf Platz 8 zurückfiel, kämpfte sich der Brite mit starker Pace und gutem Rennmanagement bis auf Rang 2 nach vorne. Es war sein erstes Podium in der Superbike-WM – ein Meilenstein für den 34-Jährigen.

«Ich musste einen guten Start hinlegen, um nicht in der Gischt zu landen. Aber ich habe das Bremsen vor Kurve 1 vergessen», erzählte Lowes schmunzelnd. «Dreimal blockierte das Vorderrad und ich dachte, oh nein! Dann bin ich erst mal zurückgefallen, aber ich habe mich gut zurückgekämpft. Es war nicht einfach im Nassen, die letzten zwei Runden waren hart. Ich wäre fast in Kurve 8 in Bautistas Heck gekracht. Das wär’s gewesen, nach dem was am Samstag passiert ist.»

Sam Lowes hielt durch und belohnte sich selbst mit Platz 2: «Ich wusste, dass wir bei solchen Bedingungen stark sein können. Der Druck war da, endlich mein erstes Podium in der Superbike-WM zu holen – es war ein gutes Rennen.»

Auch im zweiten Lauf am Sonntag war Lowes konkurrenzfähig. Der MarcVDS-Ducati-Pilot wurde Vierter, erneut mit einer kontrollierten Leistung. «Ich bin mit dem harten SC2-Vorderreifen angetreten, weil ich das erste Rennen ja nicht zu Ende fahren konnte. Ich dachte, viele werden am Ende abfallen und der SC2 ist die bessere Wahl», erklärte er. «Vielleicht war das nicht ganz richtig. Ich hatte zur Rennmitte große Probleme, die Maschine umzulegen. Im Parc Fermé sah mein Vorderreifen nicht besser aus als bei den Jungs mit dem weicheren Gummi.»

Sam Lowes konnte das Rennen hinter Remy Gardner beenden. Zwei Runden vor Schluss, nach dem Ausfall von Nicolo Bulega (Ducati), sah er kurz eine Podiumschance: «Ich hab’s noch mal versucht, aber in der vorletzten Runde ist mir dreimal das Vorderrad fast weggerutscht. Da wusste ich: Lieber sicherer Vierter als gar nichts.»

Dass Assen sein bisher bestes Wochenende in der Superbike-WM war, daran lässt Lowes keinen Zweifel: «Es war das erste Mal, dass ich mich wirklich wohlgefühlt habe. Alles war irgendwie ruhiger, berechenbarer. Ich konnte endlich so fahren, wie ich mir das vorstelle.»

Im Rückblick sieht der Supersport-Weltmeister von 2013 mehrere Gründe für seinen Aufschwung. Zum einen sei er nun körperlich komplett fit und gesund – das war 2024 nicht immer der Fall. Zum anderen habe sich an der Technik und im Team einiges verbessert. «Das Bike ist jetzt näher an der Werksmaschine dran. Letztes Jahr hatten wir andere Teile, etwa eine andere Auspuffanlage, das hat das Fahrgefühl deutlich verändert. Ich hatte nie richtiges Vertrauen in die Gasannahme.»

Hinzu kam mit Gorka Segura ein neuer Crew-Chief – und eine andere Herangehensweise. «Ich sitze jetzt mehr im Motorrad, der Sitz ist jetzt so wie bei Bulega oder Petrucci. Letztes Jahr war ich näher an Alvaros Setup – aber er ist halt sehr speziell. Jetzt passt alles besser zusammen. Kleine Entwicklungen, statt große Umstellungen, das hilft mir enorm.»

In der Weltmeisterschaft liegt Lowes nach dem Assen-Wochenende mit 52 Punkten auf Rang 6. Damit ist er direkt hinter Danilo Petrucci (81 Punkte) und einen Zähler vor Andrea Iannone platziert. Dass er sich in dieser Gruppe etabliert hat, wertet er als gutes Zeichen: «Ich weiß, dass ich noch nicht auf dem Niveau von Bulega bin. Aber ich bin jetzt konstant in der Gruppe dahinter – mit Petrucci, Locatelli, Iannone. Wenn ich dieses Niveau halte und das letzte Bisschen noch finde, kann ich vorne mitmischen.»