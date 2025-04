Aegerter im Schatten der Yamaha-Kollegen: Die Gründe

Yamaha zeigte in Assen das stärkste Wochenende in der Superbike-WM 2025 und eroberte drei Podestplätze, inklusive eines Siegs. Bei Dominique Aegerter sind die Platzierungen besser als der Speed.

Seit dem 10. September 2023 wartete Yamaha auf einen Sieg in der Superbike-WM, damals triumphierte Toprak Razgatlioglu in Magny-Cours im Sprintrennen. Okay, es war auch Glück im Spiel, dass Andrea Locatelli das zweite Hauptrennen am Sonntag auf Platz 1 beendete, WM-Leader Nicolo Bulega (Ducati) war deutlich in Führung liegend ausgefallen. Locatelli war aber kein Zufallssieger, der Supersport-Weltmeister von 2020 war im Samstag-Rennen Zweiter und im Sprint am Sonntagvormittag Vierter.

Dominique Aegerter sah die Zielflagge im ersten Rennen zwar als Siebter, doch vier Gegner sind vor ihm liegend gestürzt. Der Rückstand von 23,2 sec auf Sieger Bulega war auch deutlich – auf den zweitplatzierten Locatelli büßte er 16 sec ein.

«Der siebte Platz ist das bisher beste Ergebnis in diesem Jahr und auch nicht schlecht, andererseits ist der Rückstand auf die Spitze zu groß», meinte Aegerter. «Im Vergleich zu Andrea Locatelli kann man sehen, was möglich ist. Wir müssen einen Schritt nach vorne machen, damit wir unser Potenzial mit dem Motorrad und dem Team zeigen können.»

Im Superpole-Race verpokerte sich Aegerter ebenso wie Markenkollege Bahattin Sofuoglu und trat mit einem Intermediate-Hinterreifen an, während das restliche Feld mit Regenreifen fuhr, was sich als die bessere Wahl erwies.

Damit stand der Rohrbacher im zweiten Hauptrennen nur auf Startplatz 15. Ins Ziel kam er als Zehnter, 13,5 sec hinter Sieger Locatelli. Dass GRT-Teamkollege Remy Gardner Dritter wurde, sorgte bei Aegerter auch nicht eben für eine Stimmungsaufhellung.

«Wir sind mit dem Bike nicht dort, wo ich es haben will», erklärte Domi beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Ich fühle mich nicht locker genug, damit das Bike in den schnellen Kurven dort durchfährt, wo ich will. Gegenüber Locatelli habe ich mich am Sonntag um 3 sec verbessert, mein Startplatz hat dabei nicht geholfen. Ich kann nicht überholen, bis bei den anderen der Grip nachlässt. Ich gönne Remy den Podestplatz, sie arbeiten genau so hart wie wir. Und es ist auch positiv zu sehen, dass das Motorrad in den vergangenen zwei Events besser funktionierte und wir Rennen gewinnen können. Aber ich will natürlich mich da vorne sehen. Ich muss schauen, wo Locatelli die Zeit gewinnt. Er ist superschnell beim flüssigen Fahren. Ich möchte das auch, dafür muss das Motorrad aber auch machen, was ich will.»

Zwischen den Events in Cremona (2.–4. Mai) und Most (16.–18. Mai) ist ein Test in Misano angesetzt, an dem auch das Giansanti Racing Team teilnehmen wird. Worauf liegt Aegerters Hauptaugenmerk bei der Verbesserung der R1? «Wir brauchen ein besseres Basis-Setup und müssen an der Elektronik arbeiten», unterstrich der Schweizer. «Fahren kann ich, aber wenn ich mich nicht wohlfühle, oder wir nicht in die richtige Richtung arbeiten, dann kann ich mich auch nicht verbessern. Niemand kann sich vorstellen, wie viel das ausmacht, wenn bei der Elektronik etwas Neues kommt und du fahrerisch machen kannst, was du willst, es dich aber zurückhält. In diesem Bereich verlieren wir Zeit. Es ist auch so, dass die vier Yamaha-Fahrer ihre Kommentare abgeben, sie aber mehr auf eine Richtung hören als auf eine andere.»