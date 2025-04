Ohrfeige für BMW: Toprak Razgatlioglu kann nur lachen

Nach seinem Sieg auf nasser Strecke im Sprintrennen kämpfte Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu im zweiten Hauptrennen in Assen mit stumpfen Waffen. Die Gründe für die BMW-Blamage.

Im ersten Assen-Rennen am Samstag war Toprak Razgatlioglu gegen den überragenden Nicolo Bulega (Ducati) chancenlos, der Türke sah nur als Vierter die Zielflagge. Im Sprintrennen am Sonntagvormittag spielte das Wetter dem Türken in die Hände, er gewann auf der langsam auftrocknenden Strecke vor dem Ducati-Duo Sam Lowes und Alvaro Bautista, während Bulega an zweiter Stelle liegend mit einem Elektronikproblem ausfiel.

Im zweiten Hauptrennen stürmte Bulega innerhalb elf Runden vom zehnten Startplatz an die Spitze und hätte das Rennen überlegen gewonnen, doch dann streikte seine Panigale V4R erneut. Razgatlioglu profitierte zum zweiten Mal an diesem Tag vom Pech des Italieners, als Achter holte er aber deutlich weniger Punkte als erhofft.



Topraks Hinterreifen warf in der zweiten Rennhälfte besonders auf der rechten Seite so viele Blasen, dass der Weltmeister in den 21 Runden vom ersten Startplatz bis auf Position 8 im Ziel durchgereicht wurde.



Den weichen SCX-Hinterreifen konnte Razgatlioglu nicht verwenden, weil er damit nicht über die Distanz gekommen wäre. Der härtere SC0 funktionierte kaum besser.



«Ich kann nur lachen», meinte er zur Wahl zwischen Pest und Cholera. «Platz 8 war das bestmögliche Ergebnis. Ich dachte, mit dem härteren Hinterreifen hätte ich gegen Rennende einen Vorteil. Dass er Blasen warf, hat mich überrascht.»



Vor dem Assen-Wochenende hatte Razgatlioglu auf Bulega 29 Punkte Rückstand, nach den beiden Ausfällen des Ducati-Asses hat sich dieser auf 21 reduziert, obwohl Toprak mit den Rängen 4, 1 und 8 hinter seinem Leistungsvermögen blieb.



«Er war dieses Wochenende sehr stark», lobte der Türke seinen größten Widersacher Bulega. «Ohne die technischen Probleme hätte er auch das zweite Hauptrennen gewonnen. Achter war meine bestmögliche Position, weil das Motorrad nicht funktionierte. Auf mein Team lasse ich nichts kommen, das ist nicht dessen Schuld. Es liegt an den Regeln. Sie wurden für dieses Jahr geändert, dadurch hat sich für mich alles verändert – jede Kurve fühlte sich gegenüber dem Vorjahr anders an. Wir geben nie auf und versuchen, uns zu verbessern.»



Noch viel schlimmer traf es ROKiT-Teamkollege Michael van der Mark: Der Niederländer strandete nach Platz 9 am Samstag und Position 5 im Sprint auf dem 17. Rang – 27,2 sec hinter Sieger Andrea Locatelli (Yamaha)



Assen war in der Vergangenheit weder für Toprak noch BMW ein besonders gutes Pflaster. Sind die Rennen in den Niederlanden ein Vorgeschmack auf was noch kommen wird, fragte SPEEDWEEK.com beim Red-Bull-Athleten nach.



«In Cremona werden die Ducati auch sehr stark sein», überlegte Razgatlioglu. «Die Rennen letztes Jahr habe ich als Zuschauer verfolgt, ich habe dort nur einen Tag getestet. Bei diesem war ich stark, der Test war gut. Sollte es heiß werden, arbeitet die Ducati immer besser, dann rutscht die BMW viel. Aber vielleicht fühle ich mich dort ja auch plötzlich viel besser. Das ist ein technischer Sport und alles kann passieren. Ich bin nicht glücklich, dass Nico ausgefallen ist und keine Punkte bekam, ich hatte in Australien ein ähnliches Problem. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mich auf meinen Job zu konzentrieren, damit ich wieder um Siege kämpfen kann.»