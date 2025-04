Andrea Iannone (Ducati): Viele Probleme, wenig Punkte

Von den Top-15 der Gesamtwertung holte Andrea Iannone beim Meeting der Superbike-WM 2025 in Assen die wenigsten Punkte. Was beim Go Eleven Ducati-Piloten alles schieflief.

In seiner zweiten Superbike-Saison erhoffte sich Andrea Iannone bessere und vor allem konstantere Ergebnisse. Die Hoffnung war berechtigt, denn der Italiener sicherte sich für 2025 mehr Unterstützung von Ducati und außerdem verfügt er nun über Abstimmungsdaten und Erfahrung aus seinem Debütjahr.



Bisher ist ein solcher Trend jedoch nicht erkennbar. Im Gegenteil fuhr der 35-Jährige in den ersten drei Meetings 2024 sogar mehr WM-Punkte ein.

Assen war für Iannone ein Schlag in die Magengrube: Zehnter und Sturz in der Superpole, ein Ausrutscher im ersten Lauf, ein Ritt durch die Wiese und Rennaufgabe im Superpole-Race sowie ein neunter Platz im zweiten Lauf – mit nur sieben Punkten aus drei Rennen holte der Go Eleven-Pilot so wenige Punkte wie kein anderer der Top-15 der WM-Wertung!



«In der Superpole hatte ich bei meinem zweiten Versuch ein Problem. Mit ein paar Hundertstelsekunden weniger hätte ich mich mindestens um eine Startreihe verbessern können, aber dann bin ich leider in in Kurve 7 schwer gestürzt», berichtete der frühere MotoGP-Pilot vom Samstag. «Im ersten Rennen musste ich mit dem zweiten Motorrad starten, aber ich hatte kein gutes Gefühl und verlor die Front in Kurve 4. Es tut mir leid, dass ich keine Punkte geholt habe.»

Das zweite Motorrad war jedoch offenbar nicht perfekt vorbereitet.



«Im Superpole-Race bin ich mit Regenreifen gestartet, und mein Gefühl im Nassen war ausgezeichnet. Ich bin gut gestartet, war Vierter, habe in der ersten Runde mit Locatelli um den dritten Platz gekämpft, aber ich hatte schon ein Problem mit der Hinterradbremse, die dann bei der letzten Variante klemmte und ich musste das Rennen aufgeben», erklärte der Ducati-Pilot. «Für Rennen 2 war die Strecke trocken. Ich bin sehr gut gestartet und habe Positionen zurückerobert. Mit vollem Tank konnte ich die Front nicht richtig pushen, bin geradeaus gefahren und habe ein paar Positionen verloren. Ab Rennmitte gehörte ich zu den Schnellsten auf der Strecke. Die Pace war so gut, dass ich zurückkam und um den sechsten Platz kämpfte. Ich konnte mit den Reifen haushalten und habe auf jeden Fall ein Ergebnis nach Hause gebracht, mit dem wir wieder neu starten können.»