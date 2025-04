Schock für Yamaha-Asse: Motor-Upgrade ist begraben

Seit Jahren beklagen sich die Yamaha-Piloten in der Superbike-WM über zu wenig Motorleistung der R1. Rennchef Andrea Dosoli erklärt im Exklusiv-Interview von SPEEDWEEK.com erstaunliche Hintergründe.

Assen war ein Befreiungsschlag für Yamaha: Andrea Locatelli konnte für die Blauen zum ersten Mal seit Toprak Razgatlioglu am 10. September 2023 in Magny-Cours wieder ein Rennen in der Superbike-WM gewinnen. Glück war auch dabei, WM-Leader Nicolo Bulega war in Führung liegend mit Elektronikproblemen an seiner Aruba-Ducati ausgefallen. Doch feststeht: Yamaha war auf sehr hohem Niveau unterwegs.

Seit dem Europa-Auftakt in Portugal Ende März hat der Hersteller mit den drei Stimmgabeln im Logo ein modifiziertes Chassis nach Super-Concession-Reglement im Einsatz, das einen deutlichen Schritt nach vorne ermöglichte.



Wie sich nun herausstellte, wurde dieses auf Kosten des lange angekündigten Motor-Upgrades eingeführt.

«Wir haben während des Winters die Möglichkeit erörtert, unsere Tokens für Concessions für den Motor einzusetzen», verriet Yamaha-Rennchef Andrea Dosoli SPEEDWEEK.com im Vier-Augen-Gespräch. «Dann wurde uns aber bewusst, dass wir dafür so viel ändern müssten, dass wir uns ein bisschen von der Philosophie der Superbike-WM entfernt hätten. Wir hätten fundamentale Komponenten unseres Motors drastisch modifizieren müssen. Das halten wir aber nicht für den richtigen Weg, weil das die Kosten massiv nach oben getrieben hätte. Wir sollten aber im Hinterkopf behalten, dass die Kosten in der Superbike-WM für die Teams leistbar sind. Das muss das Ziel von uns allen sein, wenn wir über das Regelwerk diskutieren oder neue Teile einführen.»

«Wir gelangten zu der Auffassung, dass wir nur wenig mit der neuen Motorkonfiguration gewinnen können, die Kosten aber riesig wären», ergänzte der Italiener. «Also entschieden wir uns stattdessen, die Tokens für das Super-Concession-Chassis einzusetzen. Man muss sich immer überlegen, wo man hinwill. Macht es Sinn, dass man die Motorleistung immer weiter steigert, wo wir mit der Geschwindigkeit der Motorräder schon heute an die Sicherheitsgrenzen einiger Rennstrecken stoßen? Motorräder entwickeln sich weiter, wir können aber nicht erwarten, dass das auch bei den Rennstrecken so ist. Ich glaube nicht, dass wir die Superbike-Motoren immer schneller machen sollten, wenn wir an diese Einschränkungen denken, die der FIM und Dorna sehr bewusst sind.»

Yamaha rüstet in der Superbike-WM dieses Jahr sechs Fahrer in drei Teams aus: Andrea Locatelli und Jonathan Rea bei Pata, Dominique Aegerter und Remy Gardner bei GRT sowie Bahattin Sofuoglu sowie Tito Rabat bei Motoxracing.

Ergebnis Superbike-WM 2025, Assen, Rennen 2:

Ergebnis Superbike-WM 2025, Assen, Superpole-Race:

Ergebnis Superbike-WM 2025, Assen, Rennen 1:

Superbike-WM 2025: Stand nach 9 von 36 Rennen

table>Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Andrea Locatelli (I) Yamaha 2. Alvaro Bautista (E) Ducati + 2,968 sec 3. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 4,396 4. Sam Lowes (GB) Ducati + 4,803 5. Axel Bassani (I) Bimota + 7,380 6. Alex Lowes (GB) Bimota + 12,109 7. Iker Lecuona (E) Honda + 12,928 8. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 13,110 9. Andrea Iannone (I) Ducati + 13,273 10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 13,534 11. Danilo Petrucci (I) Ducati + 14,558 12. Xavi Vierge (E) Honda + 15,258 13. Yari Montella (I) Ducati + 17,158 14. Tarran Mackenzie (GB) Honda + 21,036 15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 26,370 16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 26,568 17. Michael vd Mark (NL) BMW + 27,226 18. Ryan Vickers (GB) Ducati + 29,876 19. Scott Redding (GB) Ducati + 38,539 20. Tito Rabat (E) Yamaha + 39,370 21. Jason O’Halloran (AUS) Yamaha + > 1 min 22. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min - Nicolo Bulega (I) DucatiPos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 2. Sam Lowes (GB) Ducati + 3,798 sec 3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 6,865 4. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 9,907 5. Michael vd Mark (NL) BMW + 10,147 6. Scott Redding (GB) Ducati + 11,621 7. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 12,093 8. Yari Montella (I) Ducati + 13,099 9. Tarran Mackenzie (GB) Honda + 14,860 10. Ryan Vickers (GB) Ducati + 16,834 11. Axel Bassani (I) Bimota + 16,836 12. Alex Lowes (GB) Bimota + 17,059 13. Danilo Petrucci (I) Ducati + 24,164 14. Iker Lecuona (E) Honda + 29,765 15. Jason O’Halloran (AUS) Yamaha + 30,203 16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 32,048 17. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 35,812 18. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 50,329 19. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 57,519 - Nicolo Bulega (I) Ducati - Andrea Iannone (I) Ducati - Xavi Vierge (E) Honda - Tito Rabat (E) YamahaPos Fahrer Motorrad Diff 1. Nicolo Bulega (I) Ducati 2. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 7,801 sec 3. Danilo Petrucci (I) Ducati + 14,827 4. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 17,137 5. Iker Lecuona (E) Honda + 22,653 6. Xavi Vierge (E) Honda + 22,865 7. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 23,248 8. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 23,854 9. Michael vd Mark (NL) BMW + 29,120 10. Scott Redding (GB) Ducati + 34,607 11. Alex Lowes (GB) Bimota + 35,959 12. Tarran Mackenzie (GB) Honda + 39,665 13. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 40,262 14. Tito Rabat (E) Yamaha + 40,491 15. Ryan Vickers (GB) Ducati + 42,096 16. Jason O’Halloran (AUS) Yamaha + > 1 min 17. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min - Axel Bassani (I) Bimota - Sam Lowes (GB) Ducati - Alvaro Bautista (E) Ducati - Andrea Iannone (I) Ducati - Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha - Yari Montella (I) DucatiPos Fahrer Motorrad Punkte 1. Nicolo Bulega (I) Ducati 136 2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 115 3. Andrea Locatelli (I) Yamaha 107 4. Alvaro Bautista (E) Ducati 86 5. Danilo Petrucci (I) Ducati 81 6. Sam Lowes (GB) Ducati 52 7. Andrea Iannone (I) Ducati 51 8. Scott Redding (GB) Ducati 41 9. Axel Bassani (I) Bimota 41 10. Michael vd Mark (NL) BMW 38 11. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 38 12. Xavi Vierge (E) Honda 37 13. Iker Lecuona (E) Honda 34 14. Alex Lowes (GB) Bimota 34 15. Remy Gardner (AUS) Yamaha 33 16. Yari Montella (I) Ducati 20 17. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 14 18. Tarran Mackenzie (GB) Honda 9 19. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 8 20. Ryan Vickers (GB) Ducati 7 21. Tito Rabat (E) Yamaha 3 22. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2