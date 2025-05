Balaton Park: Es wird Vollgas gebaut – neue Bilder

Der neue Balaton Park Circuit am Plattensee in Ungarn

Nach 35 Jahren Abstinenz kehrt die Superbike-WM in dieser Saison nach Ungarn zurück. Die Vorbereitungen für den Event vom 25. bis 27. Juli machen Fortschritte, der Umbau des Balaton Circuit liegt im Zeitplan.

Einigen fehlt bis heute die Überzeugung, dass der Balaton Park Circuit für die Premiere der Superbike-WM (25.–27. Juli) sowie der MotoGP (22.–24. August) rechtzeitig fertig wird. Ein Stück weit ist diese Skepsis nachvollziehbar: Die Veranstaltungen waren bereits für 2024 im Kalender, konnten aber nicht durchgeführt werden, weil die Strecke die dafür notwendige Homologation des Motorrad-Weltverbands FIM nicht erhielt.

Zuletzt hat SPEEDWEEK.com Anfang März über die Baufortschritte der neuen Piste am ungarischen Plattensee berichtet, am 13. Februar war Tome Alfonso, der Sicherheitsbeauftragte der FIM, dort zur Inspektion: «Die Arbeiten an der Strecke sind im Gange und entsprechen dem Arbeitsplan, den wir im November erhalten haben und der während des Besuchs überprüft wurde. Die Arbeiten sind im Zeitplan, entsprechen den Anforderungen der FIM und sollen, wenn das Wetter es zulässt, bis Mitte Juni abgeschlossen sein.»

Bis dahin sind es noch vier Wochen, doch es gibt bereits Neuigkeiten.



«Das endgültige 4,075 km lange Layout mit 17 Kurven (10 Rechts-, 7 Linkskurven) wird derzeit fertiggestellt, wobei die wichtigsten Änderungen im mittleren und letzten Sektor vorgenommen werden», teilte SBK-Promoter Dorna mit. «Ende Juni wird eine Vorbereitungsveranstaltung stattfinden, um alle Strecken- und medizinischen Abläufe mit FIM- und WorldSBK-Offiziellen zu überprüfen. Das Fahrerlager und die Einrichtungen für die Fans – einschließlich des medizinischen Zentrums, der TV-Anlage, des Medienzentrums und der Tribünen –, werden ebenfalls fertiggestellt. Der neue Austragungsort in der Nähe des Plattensees ist fast bereit, Weltklasse-Rennen zu empfangen – und Sie!»

Die ungarischen Fans mussten lange auf die Rückkehr der Superbike-WM warten: Zwischen 1988 und 1990 wurde auf dem Hungaroring, nordöstlich von Budapest, gefahren, danach war Brünn in Tschechien die nächstgelegene Rennstrecke. Vier der sechs Rennen auf dem Hungaroring gewann Fred Merkel auf Honda, jeweils eines Adrian Morillas für Kawasaki sowie Raymond Roche für Ducati.

Mittelfristig sollen die Rennen in der Tourismushochburg Plattensee nicht mehr in der Hauptsaison stattfinden, wenn ohnehin genügend Gäste dort zu Besuch sind, sondern in der Nebensaison, um für zusätzlichen Betrieb für die vielen Hotels, Campingplätze und Restaurants zu sorgen.