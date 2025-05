Schock für Ducati: Nicolo Bulega bekam keine Luft

Schrecksekunde bei der Superbike-WM in Most: WM-Leader Nicolo Bulega flog beim Trainingsauftakt im hohen Bogen von seiner Ducati und blieb im Kiesbett liegen. Der Italiener klagt über Schmerzen an vielen Körperstellen.

Das Rennwochenende der Superbike-WM im tschechischen Most begann für Ducati-Werkspilot Nicolo Bulega nicht nach Plan. In einem ereignisreichen FP1 am Freitagmorgen – das Training musste nach diversen Stürzen vier Mal unterbrochen und schlussendlich vorzeitig beendet werden – flog Bulega in Kurve 6 via Highsider von seiner Ducati Panigale V4R.

«Es war ein wirklich heftiger Sturz», kommentierte Bulega nach der Schrecksekunde am Freitagnachmittag. «Ich verstehe nach wie vor nicht, warum ich gestürzt bin. Ich habe nichts anders gemacht. Ich habe nichts Verrücktes gemacht. Ich kann mir den Sturz einfach nicht erklären», gestand der WM-Führende.

Auffällig an den Stürzen im FP1: Alles Sturzopfer waren mit einer neuen Reifenoption von Pirelli unterwegs. Doch die Reifen waren nicht allein für den Abflug verantwortlich. «Ich denke nicht, dass Pirelli einen schlechten Reifen entwickelt hat. Pirelli stellt uns immer gute Reifen zur Verfügung», verteidigte Bulega den italienischen Reifenhersteller.

«Wir fuhren auch bei anderen Events bei niedrigen Temperaturen. Wenn man sich anschaut, was in der MotoGP mit Michelin passiert, wenn es kalt ist, dann erkennt man, dass es nicht einfach für sie ist. Wir können uns glücklich schätzen, Pirelli zu haben. Sie liefern uns immer großartige Reifen», erklärte Bulega.

«Ich will nicht sagen, dass es ein Pirelli-Fehler war. Vielleicht war der Reifen hier nicht optimal, doch die niedrigen Temperaturen und die richtig schmutzige Strecke waren keine Hilfe, diesen Reifen einzusetzen. Es war eine Kombination dieser Faktoren», suchte Bulega nach den Gründen für seinen Sturz.

Die Szene in Kurve 6 ließ Böses erahnen, denn Bulega blieb im Kiesbett liegen. In der Aruba-Box sah man schockierte Gesichter. «Es fiel mir schwer, in den beiden ersten Minuten zu atmen», schilderte der WM-Führende. «Der Einschlag war sehr stark. Ich konnte nicht atmen. Ich musste zwei Minuten liegen bleiben, bis ich wieder Luft bekam. Ich spürte im Fuß Schmerzen. Es fiel mir schwer, doch ich konnte aus eigener Kraft gehen.»

Am zweiten Training am Nachmittag konnte Bulega teilnehmen. Doch das Fahren bereitete dem Italiener einige Probleme. «Ich spüre Schmerzen. Mein Fuß, mein Knie, mein Hintern, mein Nacken – alles tut weh. Mein Fuß schlug sehr hart auf den Asphalt auf. Mein rechter Fuß ist stark geschwollen. Es ist wirklich schwierig», ließ der Ducati-Pilot durchblicken.

«Wir Fahrer wissen, dass das passieren kann. Ich muss fahren und das bestmögliche Ergebnis nach Hause bringen», gab sich Bulega kämpferisch. Dankbar zeigte sich der Italiener, was die Funktionalität seiner Schutzkleidung angeht: «Ich habe mit Dainese eine der besten Lederkombis. Das half mir ohne Zweifel. Ich muss mich bei ihnen bedanken. Aber auch mein Helm hat sehr gute Dienste geleistet.»

«Als ich stürzte, habe ich mich einmal komplett gedreht und bin glücklicherweise nicht mit der Schulter eingeschlagen sondern mit meinem Hintern», erklärte Bulega, der den Tag in den Top-4 beendete und weniger als vier Zehntelsekunden auf Toprak Razgatlioglus Bestzeit verlor.

«Ich bin happy, dass ich fahren kann. Doch ich bin nicht bei 100 Prozent. Nach so einem Sturz kann man nicht wie gewohnt fahren», gestand er und betonte: «Ich will meine Herangehensweise nicht verändern.»

Klar ist aber auch, dass die Siege in Most nur über Razgatlioglu gehen. «Toprak ist hier immer ziemlich stark. Doch ich gebe nie auf und werde bis zur letzten Runde alles tun», erklärte Bulega. Auf welche Strategie setzt der 25-Jährige am Abend, um halbwegs schmerzfrei einzuschlafen? «Ich bräuchte vermutlich 30 Bier, damit ich keine Schmerzen mehr spüre. Eins reicht da definitiv nicht», scherzte der ehemalige Grand-Prix-Pilot.