Most, FP2: Razgatlioglu dominiert, Bulega quält sich

Toprak Razgatlioglu fuhr am Freitag die schnellste Zeit

Nach dem Sturzfestival im FP1 ging es im zweiten Training der Superbike-WM 2025 in Most ruhiger zu. Für die beste Rundenzeit sorgte BMW-Star Toprak Razgatlioglu auf einem beeindruckenden Long-Run. Domi Aegerter nur 19.

Viermal musste das erste Training am Vormittag nach teilweise schweren Highsidern unterbrochen werden. Man muss von Glück sprechen, dass es mit Andrea Iannone nur einen Verletzen gab. Die niedrigen Asphalttemperaturen, die noch schmutzige Rennstrecke und harte Reifenmischungen wurden als Ursache für die Stürze ausgemacht. Die Fahrer waren also gewarnt, als im FP2 stellenweise feuchte Flecken sich noch dazu gesellten.

Die meisten Fahrer entschieden sich nach einer Besichtigungsrunde, noch eine Weile in der Box auf bessere Bedingungen zu warten. Derweil sorgte Scott Redding in 1:34,933 min für eine durchaus ansprechende Rundenzeit. Der Engländer im deutschen Ducati-Team MGM Bonovo fuhr anschließend eine um 0,8 sec schnellere Runde. Ein Sturz von Rookie Zaqhwan Zaidi (Honda) machte aber allen bewusst, dass es ein schmaler Grat war.

Die Sonne ließ sich immer mehr blicken und Sam Lowes (Ducati) übernahm das Kommando. Der Engländer führte die Zeitenliste nach zehn Minuten mit einer 1:33,259 min an. Nun stiegen mit Toprak Razgatlioglu (BMW) und Álvaro Bautista (Ducati) die ersten Top-Piloten ins Training ein. Der türkische Weltmeister brannte auf seiner ersten fliegenden Runde eine 1:32,128 min in den Asphalt. Das war das Startsignal für alle anderen Teilnehmer.

Bei Halbzeit der 45-minütigen Session lagen Razgatlioglu, Sam Lowes, Danilo Petrucci (Ducati) und Bautista innerhalb 0,5 sec.

Die meiste Zeit beschäftigten sich die Piloten mit der Abstimmung ihrer Motorräder für die Rennen, denn der Reifenverschleiß könnte in Most ein entscheidender Faktor werden. Erst in den letzten Minuten ließen sich einige Fahrer für die Zeitenjagd einen frischen Reifen montieren.

Zwölf Minuten vor dem Ende stürzte Redding harmlos über das Vorderrad. Für den Familienvater war die Session damit vorzeitig beendet. Der MGM-Bonovo-Pilot fiel bis auf Platz 18 zurück.

Auf seinem beeindruckenden Long-Run schraubte Razgatlioglu die Bestzeit in kleinen Schritten bis auf 1:31,318 min herunter und war damit schneller als FP1. Zum Vergleich: Den Pole-Rekord hält seit 2024 Toprak Razgatlioglu (BMW) mit 1:30,064 min, die schnellste Rennrunde drehte der Türke 2022 auf einer Yamaha in 1:31,180 min.

Hinter dem BMW-Star folgten die Lowes-Brüder Sam (Ducati) und Alex (Bimota).

Als Vierter beeindruckte WM-Leader Nicolò Bulega mit 0,375 sec Rückstand. Der Ducati-Werkspilot gehörte im FP1 zu den Sturzopfern und quält sich mit Prellungen durch das restliche Wochenende.

Die beste Yamaha stellte Andrea Locatelli mit 0,6 sec Rückstand auf die neunte Position, knapp dahinter Honda-Pilot Xavi Vierge (10.).

Offenbar aufwärts geht es bei Jonathan Rea. Der Nordire erholt sich weiter von seiner komplexen Fußverletzung (Sturz beim Phillip-Island-Test), reduzierte seinen Rückstand auf die besten Zeiten in Most als 13. aber deutlich auf 1,1 sec.

Keinen guten Freitag erwischte Dominique Aegerter. Der Schweizer im Yamaha-Team Giansanti Racing beendete die freien Trainings auf Platz 19.