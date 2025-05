Bautista nach «merkwürdigem Tag» in Schlagdistanz 16.05.2025 - 18:07 Von Sebastian Fränzschky

© Gold & Goose Alvaro Bautista beendete den Freitag in den Top-5

Nur 0,4 Sekunden Rückstand am Trainingstag der Superbike-WM in Most: Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista leistete sich am Freitag keine Fehler und brachte sich in Stellung, um Toprak Razgatlioglu herauszufordern.