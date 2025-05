Schock: Johnny Rea sah die Yamaha auf sich zufliegen 16.05.2025 - 18:47 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Das erste Training war für Jonathan Rea nach einer Runde beendet

Nach seinem Sturz in Australien erlebte Jonathan Rea im FP1 der Superbike-WM in Most am Freitagvormittag ein Déjà-vu: Glücklicherweise brach sich das Yamaha-Ass dieses Mal keine Knochen.