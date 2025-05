Most, FP1: Sturzdrama für Bulega & Ducati – Toprak 1!

Bei nicht idealen Bedingungen sorgte Toprak Razgatlioglu (BMW) am Freitagvormittag im FP1 der Superbike-WM in Most (Brüx) für die Bestzeit. Überschattet wurde die Session von schweren Stürzen.

Nachdem in Assen die Kraftstoffdurchflussmenge für Ducati und BMW von 47 kg/h um 0,5 reduziert wurde, erfolgte vor dem Most-Wochenende der gleiche Schritt erneut. Die beiden erfolgreichsten Hersteller dieser Saison haben jetzt also ein Kilogramm weniger Spritdurchfluss pro Stunde zur Verfügung als ihre Gegner Bimota, Honda, Kawasaki und Yamaha.

Die Wettervorhersage für das gesamte Wochenende in Nordböhmen ist kühl und wechselhaft. Am Freitagmorgen um 8 Uhr gab es im Autodrom einen Schauer, zum Ende des freien Trainings der Supersport-Klasse war die Piste aber wieder so weit aufgetrocknet, dass die schnellsten Runden von Piloten mit Slicks gedreht wurden.

Zu Beginn des ersten Superbike-Trainings um 10.20 Uhr ließ sich sogar die Sonne zwischen den Wolken blicken. Die Strecke trocknet durch den unangenehmen Wind relativ schnell, die Fahrer hatten aber keine Eile, in die Session einzusteigen.

Nach zehn Minuten sorgte Bimota-Werksfahrer Alex Lowes, der seinen Vertrag ebenso wie Teamkollege Axel Bassani bereits bis Ende 2026 verlängert hat, für die erste nennenswerte Bestzeit und steigerte sich kurz darauf auf 1:32,860 min. Damit lag der Engländer über 1 sec vor dem Zweiten Danilo Petrucci (Barni Spark Ducati).



Zum Vergleich: Den Pole-Rekord hält seit 2024 Toprak Razgatlioglu (BMW) mit 1:30,064 min, die schnellste Rennrunde drehte der Türke 2022 auf einer Yamaha in 1:31,180 min.

Nach zwölf Minuten stürzte Jonathan Rea (Pata Yamaha), der Rekordchampion hatte viel Glück, dass er von seiner sich mehrfach im Kiesbett überschlagenden Yamaha nicht getroffen wurde. Bei dem Unfall in Kurve 9 wurde einiger Kies auf die Kerbs und die Strecke befördert, was den tatkräftigen Einsatz der Streckenposten mit Besen notwendig machte und für die erste Unterbrechung sorgte.

Kurz vor Halbzeit der 45-minütigen Session übernahm der letztjährige Dreifachsieger Razgatlioglu mit 1:32,857 min die Spitze in der Zeitenliste, während Andrea Iannone (Pata Go Eleven Ducati) in der letzten Kurve einen Highsider mit brutalem Aufprall auf dem Asphalt hatte und Remy Gardner (GRT Yamaha) wenig später an gleicher Stelle ebenfalls mit einem Highsider stürzte. Mit zwei Fahrern und Motorrädern im Kiesbett wurde das Training erneut unterbrochen, für beide war die Session beendet.

Als es weiterging, waren noch 24:21 Minuten auf der Uhr. Bei besser werdenden Verhältnissen konnten sich die Fahrer schnell steigern, Razgatlioglu blieb als Erster unter 1:32 min.



15 min vor Ende hatte WM-Leader Nicolo Bulega in Kurve 6 einen schlimmen Highsider, der Italiener musste auf einer Trage aus dem Kiesbett geborgen werden, das Training wurde erneut unterbrochen.

Rea, Iannone, Gardner und Bulega hatten alle den gleichen Sturz: Bei lediglich 17 Grad Celsius Asphalttemperatur und unkalkulierbarem Wind rutsche ihnen bei nicht idealen Streckenverhältnissen das Hinterrad weg, worauf sie aus dem Sitz ihres Motorrads katapultiert wurden.



Assen-Sieger Andrea Locatelli (Yamaha) widerfuhr 6 min vor Schluss das Gleiche, die Session wurde 2 min später vorzeitig beendet.

Razgatlioglu sorgte mit 1:31,687 min für die überragende Bestzeit und ist damit über eine halbe Sekunde schneller als der Zweite Petrucci und mehr als 7/10 sec besser als Alvaro Bautista auf Platz 3.



Der Schweizer Dominique Aegerter (GRT Yamaha) hatte erneut einen schwierigen Start ins Wochenende, beim Fallen der Zielflagge war er 19. im 23-Mann-Feld.