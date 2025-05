BMW-Manager zur Most-Niederlage: «Das tat weh»

Das Meeting der Superbike-WM 2025 in Most wurde von Toprak Razgatlioglu dominiert, dennoch wurde dem BMW-Star im zweiten Lauf von Nicolò Bulega (Ducati) eine empfindliche Niederlage zugefügt.

Schnellster am Freitag und in der Superpole, dazu Siege im ersten Lauf und im Superpole-Race – kaum jemand zweifelte daran, dass Toprak Razgatlioglu nicht auch noch den zweiten Superbike-Lauf auf dem Autodrom Most gewinnen würde. Denn einziger Gegner des BMW-Piloten war WM-Leader Nicolò Bulega, der aber nach einem Highsider im ersten Training Prellungen am ganzen Körper hatte.

Zunächst war der Rennverlauf ähnlich. Der Ducati-Werkspilot gewann den Start und führte das Rennen über elf Runden an, später übernahm Razgatlioglu das Kommando. Dieses Mal ließ sich der Italiener aber nicht abschütteln, sondern folgte dem Türken wie ein Schatten. Aus der letzten Kurve kam Bulega mit mehr Schwung und zog aus dem Windschatten am machtlosen BMW-Piloten vorbei – und gewann um den Wimpernschlag von 0,027 sec.



So enttäuscht und fassungslos die Gesichter in der Garage von ROKiT BMW auch waren: Jeder wusste, dass Razgatlioglu einen perfekten Job abgeliefert hatte.



«In Rennen zwei haben uns nur wenige Hundertstelsekunden gefehlt», bedauerte BMW-Manager Sven Blusch. «Das hat natürlich weh getan, aber insgesamt war die Leistung, die Toprak an diesem Wochenende gezeigt hat, unglaublich. Was er auf dem Motorrad umgesetzt hat, war schlichtweg herausragend.»

Für den Leiter von BMW Motorrad Motorsport brachte das Meeting in Tschechien dennoch die Erkenntnis, dass die M1000RR auch mit dem Standard-Chassis siegfähig ist.



«Wir sind extrem stolz auf das gesamte Team, an der Strecke, zu Hause und im Testteam. Alle haben seit Cremona sehr hart gearbeitet, und das hat uns in die Position gebracht, dass wir die Poleposition und zwei Siege holen konnten», betonte Blusch. «Alles in allem gehen wir positiv gestimmt in die nächsten Rennen in Misano. Wir haben den Punkterückstand sowohl in der Fahrer- als auch der Herstellerwertung verringern können. Nun gehen wir nach Misano, mit dem Wissen, dass wir wieder kämpfen können und wir dran sind. Wir freuen uns auf Italien und werden alles dafür tun, den Abstand weiter zu verkürzen.»