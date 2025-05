Most, Superpole-Race: Razgatlioglu bezwingt Bulega

Mit dem Sieg im Superpole-Race setzte Toprak Razgatlioglu seine Dominanz auf dem Autodrom Most fort. Der BMW-Star verwies die Ducati-Piloten Nicolò Bulega und Danilo Petrucci auf die Plätze. Aegerter unter ferner liefen.

Die Bezeichnung des Sprintrennens kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten außerdem bis zu zwölf WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechen der Superpole vom Samstag.

Die Startaufstellung für den Sprint war wie im ersten Rennen. Aus der ersten Reihe starteten Lauf-1-Sieger Toprak Razgatlioglu (BMW), WM-Leader Nicolò Bulega (Ducati) und Danilo Petrucci (Ducati). Dominique Aegerter (Yamaha) kam im Qualifying nicht über Startplatz 19 hinaus.

Im Warm-up war die Piste komplett nass und mit 10 Grad Celsius war es empfindlich kühl. Bei Rennstart um 11 Uhr waren die Verhältnisse bedeutend besser und es gab nur noch wenige feuchte Stellen.

Bulega gewann den Start und mit Danilo Petrucci hatte der Ducati-Werkspilot einen Puffer zwischen sich und Razgatlioglu. Aber der Weltmeister kam bereits als Zweiter aus der ersten Runde und lag in Runde 2 am Hinterrad des Ducati-Werkspiloten. Mehrfach überholten sich die beiden derzeit besten Superbike-Piloten, aber in Runde 6 verbremste sich Bulega und musste den Notausgang nehmen – die Vorentscheidung zugunsten des Türken.

Nach zehn Runden brauste Razgatlioglu als Sieger über die Ziellinie, nur 0,7 sec dahinter Bulega. Im Kampf um Platz 3 setzte sich Petrucci gegen den stark aufgelegten Sam Lowes (4./Ducati) durch.

In der letzten Runde kämpfte Álvaro Bautista (Ducati) seinen Landsmann Iker Lecuona (Honda) nieder und wurde Fünfter. Die beste Bimota brachte Alex Lowes auf der siebten Position ins Ziel.

Pech hatte Jonathan Rea, der in der letzten Runde von seinem Yamaha-Teamkollegen auf Platz 10 verdrängt wurde.

Dominique Aegerter (Yamaha) kommt in Most nicht in Schwung und verlor als 19. über 17 sec auf den Sieger.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Petrucci und Razgatlioglu in die erste Kurve. Keine Zwischenfälle in der Schikane.



Runde 1: Bulega führt um 0,7 sec vor Razgatlioglu und Petrucci. Alex Lowes Vierter, Lecuona 7., Rea 8. – Aegerter nur 20.



Runde 2: Razgatlioglu in 1:30,201 min am Hinterrad von Bulega. Bautista hat sich auf Platz 7 vorgearbeitet. Rea (9.) weiter bester Yamaha-Pilot.



Runde 3: Razgatlioglu schnappt sich im Kurvengeschlängel die Führung. Petrucci (3.) bereits 1,8 sec zurück und mit Alex und Sam Lowes im Nacken.



Runde 4: Razgatlioglu setzt sich leicht von Bulega ab. Frühstart Axel Bassani (8.) – zwei Long-Lap als Strafe.



Runde 5: Bulega wieder vorbei an Razgatlioglu, aber der BMW-Pilot kontert wenige Kurven später. Lecuona (6.) hält Bautista (7.) in Schach. Rea (9.) fährt schneller als Locatelli und Gardner.



Runde 6: Bulega verpasst einen Bremspunkt, kürzt ab und reiht sich hinter Razgatlioglu ab. Mit 1,2 sec Rückstand ist das die Vorentscheidung zugunsten Razgatlioglu.



Runde 7: Razgatlioglu 1,1 sec vor Bulega und 3,8 sec vor Petrucci, dem Sam Lowes im Nacken sitzt. Um Platz 5 kämpfen Lecuona, Lowes und Bautista. Aegerter auf 19.



Runde 8: Vorn keine Veränderung. Bautista vorbei an Lowes auf Platz 6. Rea (8.) gerät unter Druck von Vierge und Locatelli.



Runde 9: Bulega 1,4 sec hinter Razgatlioglu. Vierge vorbei an Rea auf Platz 8.



Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt vor Bulega und Petrucci. Bautista überholt Lecuona und wird Fünfter, Locatelli verdrängt Rea von Platz 9. Aegerter 19.