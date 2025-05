Rea-Bautista-Crash: Nur Xavi Vierge (Honda) verletzt

Xavier Vierge war im zweiten Lauf der Superbike-WM 2025 in Most zur falschen Zeit am falschen Ort. Der Honda-Pilot ist der einzige Verletzte des von Jonathan Rea (Yamaha) ausgelösten Chaos in der ersten Schikane.

Die Schikane am Ende der Start-/Zielgeraden in Most sorgte am vergangenen Wochenende für viele gefährliche Momente. Im zweiten Superbike-Lauf auf der tschechischen Piste zerstörte sie in der Runde das Rennen von gleich vier Piloten bei einer Kettenreaktion. Nach einem Kontakt mit Jonathan Rea (Yamaha) stürzte Álvaro Bautista (Ducati), der wiederum Xavi Vierge (Honda) mit ins Verderben riss.

Als Auslöser wurde Rea zu einer doppelten Long-Lap verdonnert – nur Platz 13 für den Nordiren. Außerdem musste Alex Lowes (Bimota) durch den Kies ausweichen und fiel ans Ende des Feldes zurück. Der Engländer kam nicht über Platz 15 hinaus. Ohne Finish blieben die beiden Spanier, wobei größter Leidtragender der per Highsider gestürzte Honda-Werkspilot ist. Das Medical-Center verließ der 28-Jährige mit einem dicken Verband und mit Gehhilfen.

«Unser Tag endete nicht so, wie wir es nach einem sehr positiven Morgen erwartet hatten», stöhnte der Katalane. «Leider war mein Rennen fast sofort zu Ende. Aufgrund eines Fehlers eines anderen Fahrers wurde ich in der ersten Kurve getroffen und flog mit einem heftigen Highsider ab. Es sieht so aus, als ob etwas in meinem rechten Fuß gebrochen ist.»

Vierge wird sich am Montag in Barcelona bei Dr. Mir untersuchen lassen, um die Diagnose bestätigen zu lassen und die weitere Vorgehensweise zu besprechen.

Bedauerlich für den Honda-Piloten: Nach Platz 9 im ersten Lauf und als Achter im Sprint war Vierge zuversichtlich, im letzten Rennen sein bestes Ergebnis zu erreichen.

«Unser erstes Ziel war es, das Superpole-Race unter den ersten Neun zu beenden. Das haben wir erreicht, indem wir eine sehr gute Pace gezeigt und ein starkes Comeback hingelegt haben, um Achter zu werden. Mit diesem Ergebnis und in Anbetracht unserer gestrigen Leistung wussten wir, dass wir das Potenzial für ein weiteres gutes Rennen hatten», ärgerte sich Vierge. «Wir hatten immerhin wieder ein solides Wochenende, haben sehr gut zusammengearbeitet, und beide Fahrer waren konkurrenzfähig. Das ist etwas sehr Positives, das wir im Hinterkopf behalten müssen.»