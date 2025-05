Ducati-Privatier Danilo Petrucci: Quasi ein Werksbike

Mit seinen drei dritten Plätzen in Most hat Privatfahrer Danilo Petrucci den dritten Gesamtrang in der Superbike-Weltmeisterschaft übernommen. Der 34-Jährige weiß, wo er mit dem Team Barni Spark Ducati steht.

In den ersten 15 Rennen der Saison brauste Danilo Petrucci mit seiner Barni-Ducati 13 Mal in die Top-7, fünfmal stand er als Dritter auf dem Podest. Nur in den Sonntagsrennen in Assen lief es mit den Positionen 13 und 11 nicht gut.

Dank seinem Podiums-Triple in Most hält «Petrux» jetzt bei 146 Punkten und hat damit den dritten Gesamtrang übernommen. Er hat fünf Punkte mehr auf dem Konto als der ihm auf der Pelle hockende Alvaro Bautista aus dem Ducati-Werksteam, der Rückstand auf die vor ihm liegenden Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW) und Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) beträgt bereits 75 und 106 Punkte.

Dass die beiden herausragenden Fahrer dieser Saison für ihn momentan außer Reichweite sind, weiß Petrucci. Er zerbricht sich deswegen aber nicht den Kopf und richtet den Blick stattdessen auf die eigene Box.

«Ich habe schon oft gesagt, wie wohl ich mich mit meiner Crew und mit meinem Motorrad fühle», erzählte Danilo beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied zwischen meinem Motorrad und dem Werksbike gibt – so viel wir wissen, ist es mehr oder weniger dasselbe. Aber es ist wie im Fußball: Manchmal musst du die Spieler richtig zusammenstellen. Seit letztem Jahr versuche ich alle Leute in meiner Crew anzuhalten, ihren Job immer so gut wie möglich zu machen. Wenn einer einen Fehler macht, dann müssen alle zusammenhalten. Und jeder muss mit dem anderen auskommen, damit sich alle wohlfühlen. Jeder gibt sein Bestes. Wenn du in der Meisterschaft gegen die größeren Teams kämpfst, dann kommt es auf jede Kleinigkeit an. Ich versuche immer, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, mein Ziel ist der dritte Gesamtrang.»

Ergebnis Superbike-WM 2025, Most, Rennen 2: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Nicolo Bulega (I) Ducati 2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 0,027 sec 3. Danilo Petrucci (I) Ducati + 16,276 4. Sam Lowes (GB) Ducati + 16,452 5. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 20,703 6. Axel Bassani (I) Bimota + 21,774 7. Iker Lecuona (E) Honda + 24,803 8. Yari Montella (I) Ducati + 26,083 9. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 26,094 10. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 26,705 11. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 29,617 12. Scott Redding (GB) Ducati + 30,086 13. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 33,045 14. Michael vd Mark (NL) BMW + 33,387 15. Alex Lowes (GB) Bimota + 34,001 16. Ryan Vickers (GB) Ducati + 37,819 17. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 37,990 - Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda - Tito Rabat (E) Yamaha - Tarran Mackenzie (GB) Honda - Alvaro Bautista (E) Ducati - Xavi Vierge (E) Honda Ergebnis Superbike-WM 2025, Most, Superpole-Race: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 1,917 sec 3. Danilo Petrucci (I) Ducati + 5,943 4. Sam Lowes (GB) Ducati + 6,033 5. Alvaro Bautista (E) Ducati + 7,700 6. Iker Lecuona (E) Honda + 7,888 7. Alex Lowes (GB) Bimota + 8,093 8. Xavi Vierge (E) Honda + 10,850 9. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 10,913 10. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 11,169 11. Yari Montella (I) Ducati + 12,592 12. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 14,112 13. Michael vd Mark (NL) BMW + 14,184 14. Scott Redding (GB) Ducati + 14,897 15. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 15,165 16. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 15,260 17. Ryan Vickers (GB) Ducati + 16,482 18. Axel Bassani (I) Bimota + 17,456 19. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 17,623 20. Tito Rabat (E) Yamaha + 23,070 21. Tarran Mackenzie (GB) Honda + 34,141 22. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 49,864 Ergebnis Superbike-WM 2025, Most, Rennen 1: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 6,015 sec 3. Danilo Petrucci (I) Ducati + 10,230 4. Alex Lowes (GB) Bimota + 14,814 5. Alvaro Bautista (E) Ducati + 15,520 6. Sam Lowes (GB) Ducati + 16,053 7. Iker Lecuona (E) Honda + 18,581 8. Yari Montella (I) Ducati + 20,092 9. Xavi Vierge (E) Honda + 20,750 10. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 22,674 11. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 23,522 12. Axel Bassani (I) Bimota + 23,997 13. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 31,499 14. Scott Redding (GB) Ducati + 31,542 15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 31,668 16. Ryan Vickers (GB) Ducati + 35,204 17. Tito Rabat (E) Yamaha + 52,771 - Remy Gardner (AUS) Yamaha - Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda - Michael vd Mark (NL) BMW - Andrea Locatelli (I) Yamaha - Tarran Mackenzie (GB) Honda Superbike-WM 2025: Stand nach 15 von 36 Rennen Pos Fahrer Motorrad Punkte 1. Nicolo Bulega (I) Ducati 252 2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 221 3. Danilo Petrucci (I) Ducati 146 4. Alvaro Bautista (E) Ducati 141 5. Andrea Locatelli (I) Yamaha 126 6. Sam Lowes (GB) Ducati 102 7. Xavi Vierge (E) Honda 71 8. Andrea Iannone (I) Ducati 68 9. Iker Lecuona (E) Honda 66 10. Axel Bassani (I) Bimota 63 11. Alex Lowes (GB) Bimota 61 12. Remy Gardner (AUS) Yamaha 60 13. Michael vd Mark (NL) BMW 56 14. Scott Redding (GB) Ducati 56 15. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 49 16. Yari Montella (I) Ducati 38 17. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 30 18. Tarran Mackenzie (GB) Honda 9 19. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 9 20. Jonathan Rea (GB) Yamaha 9 21. Ryan Vickers (GB) Ducati 7 22. Tito Rabat (E) Yamaha 3 23. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2