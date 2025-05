Danilo Petrucci: «Einer der zwei muss MotoGP fahren»

Mit drei dritten Plätzen hat Ducati-Privatier Danilo Petrucci aus dem Barni-Team bei der Superbike-WM in Most die dritte Position in der Gesamtwertung erobert. Trotz großem Rückstand zu den Top-2 hatte er einiges zu lach

Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) und Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW) waren im Autodrom Most in Tschechien eine Klasse für sich, Danilo Petrucci der Beste des Rests. Mit drei dritten Plätzen schob sich der Italiener aus dem Barni-Team in der Gesamtwertung am zweifachen Champion Alvaro Bautista vorbei. Er hat als Dritter jetzt fünf Punkte mehr auf dem Konto als der Spanier, der in der ersten Kurve nach dem Start von Jonathan Rea abgeräumt wurde.

«Am Start wurde ich von Sam Lowes überholt, unglücklicherweise verloren wir sofort den Anschluss an Toprak und Nicolo», schilderte Petrucci beim Treffen mit SPEEDWEEK.com sein Rennen am Sonntagnachmittag. «Als ich an Sam vorbei war, konnte ich meinen Rhythmus fahren. Ich bin zufrieden: Dritter in der Startaufstellung, Dritter in allen Rennen, Dritter in der Meisterschaft. Mich stört nur der riesige Rückstand zu Toprak und Nicolo, wir müssen herausfinden, wo sie so viel Zeit herausfahren.»

«Ich hoffe, dass mindestens einer von ihnen nächstes Jahr MotoGP fährt, dann kann ich Zweiter werden», lachte Danilo. «Scherz beiseite: Ich gratuliere ihnen, das sind zwei der besten Fahrer, die ich in meiner langen Karriere getroffen habe. Sie verdienen eine Chance in der größten Klasse. Wir sind eine Privatteam und kämpfen gegen die Werksteams, darüber kann ich nur glücklich sein.»

Nach den Rennen in Misano Mitte Juni steht am Monatsende ein zweitägiger Test an der Adria an, den Petrucci und sein Team für Fortschritte nutzen wollen. «Ich möchte auf dem Podium stehen und näher an Toprak und Nicolo herankommen», lautet die Zielsetzung des Routiniers. «Wir haben noch nicht mal die Hälfte der Meisterschaft hinter uns, es liegt also noch viel Weg vor uns. Letztes Jahr waren wir nahe am dritten Gesamtrang dran, am Schluss verlor ich aber sogar noch den vierten Platz. 2019 war ich beinahe die ganze Saison Dritter der MotoGP-WM, verlor den Platz in den letzten paar Rennen aber an Maverick Vinales und wurde nur Sechster. Ich bin jetzt 35 und möchte das in dieser Meisterschaft schaffen, dafür muss ich so konstant sein wie in Most.»