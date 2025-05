Blick in die Zukunft: BMW zeigt Superbike-Studie

Ob mit oder ohne Toprak Razgatlioglu – BMW präsentierte am Comer See eine aufregende Superbike-Studie. Das Concept RR gibt einen frühen Einblick auf die Technologie und das Design künftiger Modelle.

Markus Flasch, Leiter BMW Motorrad, lässt sich zu einer schon sehr forschen Ansage hinreißen: «Nie zuvor hat BMW Motorrad zu einem so frühen Zeitpunkt einen Ausblick auf eine zukünftige Generation der RR-Modelle gegeben. Das BMW Motorrad Concept RR ist sowohl in technischer als auch formsprachlicher Hinsicht ein wahres Meisterstück unseres Entwicklungsteams.»

«Geleitet und inspiriert vom BMW Werks-Superbike M1000RR, mit dem Werksfahrer Toprak Razgatlioğlu im vergangenen Jahr die Superbike-WM gewinnen konnte, bietet das Concept RR ein wahres Feuerwerk an Superlativen für den Straßen- und Rennstreckenbetrieb», so Flasch weiter. «Nie wurde der Transfer vom Rennsport auf die Straße greifbarer dargestellt. Es steht für den Führungsanspruch von BMW Motorrad, in diesem Segment das höchste Engineering-Level und die größtmögliche Performance anzubieten.»

Antriebsseitig setzt das BMW Motorrad Concept RR auf den wassergekühlten Vierzylinder-Reihenmotor des Superbike-Werksmotorrads, der aktuell mehr als 230 PS leisten soll. Damit einher gehen elektronische Steuerungs- und Regelsysteme, die direkt aus dem Werksmotorrad stammen wie etwa das Motormanagement, Traktionskontrolle oder Motorbremskontrolle.

Durch innovative Fertigungstechniken und den Einsatz von Hightech-Materialien wie Karbon und Aluminium will die Concept RR neue Maßstäbe im Leichtbau setzen. Vom Rahmen bis zum kleinsten Bauteil wurde jedes Detail konsequent auf Leichtbau und Performance getrimmt. Auch das Design soll diesem Prinzip folgen: scharf, zielgerichtet, ausdrucksstark – mit eingestanztem RR-Schriftzug im Heck und beleuchtetem RR-Symbol an der Unterseite des filigranen Aluminiumhecks.

Besonderes Augenmerk legten die BMW Motorrad Entwickler auf die Aerodynamik und dabei insbesondere auf die schwierig miteinander zu vereinbarenden Zielsetzungen «Fahrstabilität bei sehr hoher Geschwindigkeit», «hohe Kurvengeschwindigkeit» und «kleiner Luftwiderstand für hohen Topspeed». Diese konkurrierenden Ziele will BMW im Concept RR mit einer kompakten Bauweise, reduzierten äußeren Anbauteilen sowie gesteigerter Präzision der Luftführung erreichen.

Dabei wird die Luft auch durch das Innere des Motorrads präzise geleitet – von der durchfluteten Front bis zum monolithischen, ebenfalls durchströmten, aerodynamisch optimierten Heck. Ergänzend dazu ist die Verkleidung aerodynamisch optimiert und mit integrierten Winglets versehen.

Weiter kündigt BMW High-Performance-Bremsen an, geeignet für ambitionierten supersportlichen Einsatz auf der Straße bis hin zum professionellen Rennsport.

Kleiner Rückblick: BMW brachte 2009 mit der S1000RR das erste Superbike auf den Markt. Die erste M1000RR folgte 2021, seither wird die M1000RR im Zweijahres-Rhythmus aufgewertet. Mit den Serienmodellen, auf das die Concept RR verweist, dürfte die BWM-Superbike-Historie folgerichtig 2027 fortgeschrieben werden.