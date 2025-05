Yamaha weiß: Dominique Aegerter (34) kann mehr

Dominique Aegerter steckt in der Superbike-WM 2025 in einem Tief und erreichte beim Meeting in Most erneut nicht die Top-10. Bei Yamaha ist man sich bewusst, dass der Schweizer eine schwere Zeit durchmacht.

Als zweifacher Supersport-Weltmeister verdiente sich Dominique Aegerter den Aufstieg in die Superbike-WM 2023. Als Rookie wurde der Schweizer im Yamaha-Team Giansanti Racing mit zwei Podestplätzen und vielen Top-10-Finishs WM-Achter. Nach den anfänglichen Erfolgen wurden die Ergebnisse in seiner zweiten SBK-Saison schlechter – wegen Verletzungen, und weil die Yamaha R1 an Konkurrenzfähigkeit eingebüßt hatte.

Aber auch in der Superbike-WM 2025 kommt Aegerter nicht in Tritt, erreichte bisher nur drei einstellige Ergebnisse und belegt mit 49 Punkten nur den 15. WM-Rang, Zuletzt in Most war sogar der immer noch nicht vollends genesene Jonathan Rea besser unterwegs als Aegerter.

«Dominique ist eine andere Geschichte», grübelte Rennchef Niccolo Canepa. «Er hat sich sehr schwer getan und war die meiste Zeit des Wochenendes außerhalb der Top-15 zu finden. Er hatte Schwierigkeiten, ein Gefühl für das Motorrad zu finden. Das Team hat das Setup für Sonntag stark verändert und in Rennen 2 hatte er eine bessere Pace – aber leider etwas zu spät. Es war ein klassisches Beispiel dafür, dass er ein besseres Ergebnis erzielt hätte, wenn wir am Montag gefahren wären. Dominiques Potenzial ist so viel höher als das, was wir sehen.»

Am 27./28. Mai findet in Misano ein Superbike-Test statt, bei dem auch Yamaha mit allen Werkspiloten dabei sein wird. «Wir hoffen, dass der Test ihm helfen wird».