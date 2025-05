Wer beim Superbike-Test in Misano dabei sein wird

Bevor das auf dem Misano World Circuit das sechste Saisonmeeting stattfindet, absolvieren zahlreiche Superbike-Teams in dieser Woche einen Test auf der italienischen Piste. Mit dabei ist auch Supersport-Pilot Philipp Ött

Der Superbike-Test am 27. und 28. Mai unterbricht die vierwöchige Pause zwischen Most und Misano. Laut Reglement darf elf Tage vor einem Rennwochenende nicht auf der jeweiligen Strecke getestet werden, diese Frist wird bei diesem von Ducati organisierten Test eingehalten.

Fast alle Teams der Superbike-WM 2025 nutzen die Gelegenheit. Das bedeutet neben den offiziellen Mannschaften von Bimota, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki und Yamaha sind auch die meisten Kundenteams dabei sowie die Testteams der Hersteller.

Ein paar Namen wird man jedoch vermissen: Honda-Werkspilot Xavi Vierge ist nach seiner Operation am rechten Fuß nicht einsatzbereit. Auch das mit finanziellen Problemen kämpfende Team MGM Bonovo Ducati mit Scott Redding wird fehlen.

Interessant wird der Auftritt von Supersport-Leader Stefano Manzi (Yamaha), der am Mittwoch die Yamaha R1 von Testfahrer Jason O’Halloran ausprobieren wird. Manzi ist Favorit auf den diesjährigen Titel, was ihm den Aufstieg in die Top-Kategorie garantieren würde.

Ergänzt wird der Test von einer Handvoll Supersport-Piloten aus dem Ducati-Lager. Unter anderem wird sich Philipp Öttl (Feel Racing) nach seinem ersten Podium mit der Panigale V2 im Rahmen des Tests auf das Rennwochenende vorbereiten.