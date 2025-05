Womit sich Bimota beim Misano-Test beschäftigt 27.05.2025 - 07:05 Von Kay Hettich

© Bimota Axel Bassani

Das Meeting in Misano Mitte Juni ist das zweite Heimrennen von Bimota in der Superbike-WM 2025. Nachdem es in Cremona nicht sonderlich gut gelaufen war, soll ein zweitägiger Test wichtige Erkenntnisse bringen.