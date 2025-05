Misano-Test, Tag 2, 13 Uhr: Toprak vorn, Manzi lernt

Am zweiten Testtag der Superbike-WM 2025 in Misano fuhr Toprak Razgatlioglu (BMW) weiter die schnellsten Zeiten, doch Niccolo Bulega (Ducati) ist ihm auf den Fersen. SSP-Leader Stefano Manzi debütiert auf der Yamaha R1.

Seit 9:00 Uhr morgens geht der Superbike-Test auf dem Misano World Circuit weiter. Die erste Session endete um 13 Uhr, die zweite Session beginnt nach einer Mittagspause um 14 Uhr und geht noch einmal über vier Stunden.

Nachdem Toprak Razgatlioglu (BMW) am Dienstag dominiert hatte, hat der 28-Jährige am zweiten Testtag mit Nicolò Bulega (Ducati) einen Gegner auf Augenhöhe. Nur der Weltmeister und der WM-Leader markierten nach zwei Stunden Rundenzeiten von 1:32 min. Razgatlioglu hatte in 1:32,744 min aber seine Bestmarke vom Vortag bisher nicht unterboten.

Bis zum Ende der ersten Session tat sich an der Spitze nicht viel. Razgatlioglu und Bulega führten die Zeitenliste unverändert an, dahinter reihten sich Sam Lowes (Ducati) und Álvaro Bautista (Ducati) ein. Remy Gardner hielt als Fünfter die Yamaha-Flagge hoch. Hinter Honda-Pilot Iker Lecuona folgt Jonathan Rea (Yamaha) auf der siebten Position. Die Top-7 blieben innerhalb 0,7 sec zur bisherigen Bestmarke.

Bei konstanten Bedingungen spulten die Piloten am Vormittag viele Runden ab. Besonders fleißig war Motocorsa Ducati-Pilot Ryan Vickers mit 58 Runden, gefolgt von Rea mit 56 Runden.

Mit Spannung wurde das Superbike-Debüt von Stefano Manzi mit dem Yamaha-Testteam erwartet. Der Supersport-Leader war einer der ersten Piloten auf der Piste, war zuerst aber mit Einstellungen der Sitzposition beschäftigt. Seine erste fliegende Runde war eine 1:38,303 min, nach 20 Runden fuhr der Italiener bereits drei Sekunden schneller. Bis zur Mittagspause steigerte sich der 25-Jährige auf eine 1:35,267 min.

Die Supersport-Fraktion wird von Jeremy Alcoba (Kawasaki) angeführt, gefolgt von Philipp Öttl und Valentin Debise (beide Ducati).