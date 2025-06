Andrea Iannone (35) als Landwirt? Es ist denkbar

Es gibt vieles, was man sich bei Andrea Iannone vom Superbike-Team Go Eleven nach seiner aktiven Karriere kann. Dass sich der frühere MotoGP-Pilot ein Leben auf dem Lande vorstellen kann, zählt nicht dazu.

Die Vertragsverhandlungen für die Superbike-WM 2026 sind im vollen Gange, bisher sind aber nur die Bimota-Piloten Alex Lowes und Axel Bassani für die kommende Saison fix. Auf einen Platz in einem Werksteam hofft Andrea Iannone, der Manager Angel «Gelete» Nieto junior mit dieser schwer zu lösenden Aufgabe betraut hat – immerhin ist Iannone bereits 35 Jahre alt und lässt in seiner zweiten Superbike-Saison im privaten Ducati-Team Go Eleven einen Aufwärtstrend vermissen.

Sollte sich keine interessante Option ergeben, kann sich der Italiener auch einen Rücktritt vorstellen. Womit würde sich einer wie Iannone, der ein Jet-Set-Leben führt und, auch durch seine Partnerin und Sängerin Elodie, in den Medien omnipräsent ist, im Ruhestand beschäftigen?

Iannone hat einen bunten Strauß an Ideen parat. «Ich habe Spaß daran, Häuser zu und auf Baustellen zu sein – ich habe das in Lugano schon gemacht», überraschte Iannone bei GPOne. «Natürlich könnte es auch mit Motorrädern weitergehen. Ich würde gerne etwas auf die Beine stellen, um dem Nachwuchs zu helfen. Ich denke da an eine Struktur, die es weder in Italien noch sonst wo auf der Welt gibt. Im Grunde ist es simpel, muss aber noch konkretisiert werden.»

Und weiter: «In Spanien habe ich gut laufende Projekte im Bereich der Unterhaltung und Gastronomie und was ich mir auch vorstellen kann, ist ein Leben auf dem Land – mit einem Trecker, Kindern und Hunden.»