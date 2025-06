Andrea Iannone (35): Werksteam oder Rücktritt

Während sein Platz bei Go Eleven Ducati für die Superbike-WM 2026 wackelt, träumt Andrea Iannone weiterhin von einem Angebot eines Werksteams. Der Italiener bereitet sich jedoch auch auf seinen Rücktritt vor.

Andrea Iannone ist kein einfacher Charakter, das war dem Team Go Eleven bereits vor seiner Verpflichtung bewusst. Sein unbestrittenes Talent und seine mediale Strahlkraft waren Grund genug, das Wagnis für die Superbike-WM 2024 einzugehen. Trotz eines Sieges und mehrerer Podestplätze sind mehrere Teammitglieder jedoch müde, sich die Launen des früheren MotoGP-Piloten noch länger anzutun. Vieles deutet darauf hin, dass sich die Wege nach der laufenden Saison trennen werden.

Während das private Ducati-Team einen makellosen Ruf genießt und keine Sorge haben muss, einen starken Fahrer verpflichten zu können, sind die Möglichkeiten von Iannone begrenzt, zumal der 35-Jährige hohe Ansprüche hat und sich in einem Werksteam sieht.

«Die Saison hat gut begonnen, aber die letzten zwei Meetings waren ein Desaster», sagte Iannone unseren Kollegen von GPOne. «Das Niveau ist hoch und in einem privaten Team wird es noch schwieriger. Wenn sich für nächstes Jahr eine Möglichkeit in einem Werksteam oder etwas Sinnvolles ergeben würde, wäre das großartig.»

Iannone legte nach: «Ich möchte um den WM-Titel kämpfen, denn das fehlt noch in meiner Sammlung. In der Superbike-Kategorie kann das klappen, aber man benötigt ein entsprechendes Paket. Es ist schön, was wir im vergangenen und in diesem Jahr erreicht haben, aber um zu gewinnen, muss man das Beste haben. Wenn ich dafür eine Lösung finde, hänge ich gerne noch ein paar Saisons dran – ansonsten höre ich auf.»