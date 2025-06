Domi Aegerter: Vorbereitung auf Misano mit Motocross 11.06.2025 - 14:10 Von Kay Hettich

© Aegerter Dominique Aegerter beim Motocross in Muri

Bevor Dominique Aegerter am kommenden Wochenende beim Superbike-Meeting in Misano auf seine Yamaha R1 steigt, machte der Schweizer am Pfingstmontag einen Abstecher zum Motocross in Muri.