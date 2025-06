Jonathan Rea (Yamaha): «Körperlich 100 Prozent fit»

Das Rennwochenende in Misano markiert die erste Saisonhälfte der Superbike-WM 2025, aber für Jonathan Rea geht sie erst jetzt richtig los. Nach seinem Sturz in Australien fühlt sich der Yamaha-Pilot endlich komplett fit.

Die Saison 2025 war für Jonathan Rea bereits gelaufen, bevor sie überhaupt begonnen hat. Denn beim vorgelagerten Test auf Phillip Island stürzte der Nordire und brach sich kompliziert den linken Fuß. Von den bisher fünf Meetings war der sechsfache Superbike-Weltmeister nur in Cremona und Most am Start und belegt in der Gesamtwertung mit neun WM-Punkten lediglich Rang 18.

In Misano wird mit Rea aber wieder zu rechnen sein, denn die Verletzung ist auskuriert und der 38-Jährige ist weitgehend schmerzfrei. Schon beim Test am 27./28. Mai sah man den Yamaha-Piloten entspannt und zuversichtlich.

«Ich freue mich sehr auf Misano», versicherte Rea. «Beim Test haben wir gründlich gearbeitet, müssen aber weitere Schritte nach vorn machen. Körperlich habe ich das Gefühl, dass ich auf meiner R1 wieder bei 100 Prozent bin. Meine Konstanz und der Reifenverbrauch waren ausgezeichnet. Ich muss nur noch mit neuen Reifen etwas schneller sein, und darauf werden wir uns konzentrieren.»

Mit acht Siegen und 17 Podestplätzen ist Rea der erfolgreichste Superbike-Pilot in Misano. Mit Yamaha fehlt ihm noch ein Highlight, nachdem er 2024 nicht über Platz 8 hinausgekommen war.

«Als Event ist Misano fantastisch – es ist das erste richtige Rennen im Sommer mit hohen Temperaturen. Ich erwarte viele italienische Fans, was immer großartig ist, und ich bin gespannt, was das Wochenende bringt», grübelte Rea. «Wir kommen jetzt in eine Phase der Saison, in der ich wieder zu meinem Besten zurückkehren kann: einen guten Job für das Team und alle unsere Fans zu machen!»