Honda-Werksteam komplett: Xavi Vierge vor Comeback

Trotz anfangs schlechter Prognosen scheint das Superbike-Werksteam der Honda Racing Corporation beim Meeting in Misano wieder vollständig zu sein. Die Genesung von Xavi Vierge schritt schneller voran als gedacht.

Beim zweitägigen Misano-Test am 27./28. Mai war Honda nur mit Iker Lecuona dabei, aber für das Rennwochenende auf der italienischen Piste meldet sich Teamkollege Xavi Vierge zurück. Der Katalane war im zweiten Rennen auf dem Autodrom Most in die Kollision von Jonathan Rea (Yamaha) und Álvaro Bautista (Ducati) in Kurve 1 verwickelt und brach sich beim Rammstoß seines Landsmanns im rechten Fuß das Würfelbein mehrfach. Dieser Fußwurzelknochen trägt die Hauptlast des Körpergewichts. Mittels Schrauben wurde der Bruch am 20. Mai stabilisiert.

Obwohl von einer deutlich längeren Heilungsdauer ausgegangen werden musste, erhielt Vierge von seinen behandelnden Ärzten die Freigabe für die Rückkehr auf die CBR1000RR-R. Nun muss der Honda-Pilot nur noch am Donnerstag die Rennärzte in Misano von seiner Fitness überzeugen.

«Die ersten Aussagen der Ärzte waren nicht sehr ermutigend. Die ursprüngliche Prognose lautete, dass ich vier Wochen lang nicht belasten darf und mich schonen muss. Ursprünglich war daher geplant, für Donington bereit zu sein», verriet Vierge. «Aber nach der Operation, die hervorragend verlief, erkannten wir, dass Misano möglich war. Ich habe jeden Tag viele Stunden daran gearbeitet, so fit wie möglich zu sein, und der Einsatz hat sich gelohnt. Wenn ich den medizinischen Check bestehe, werde ich versuchen, am Freitag zu fahren.»

Aber selbst wenn Vierge grünes Licht für das sechste Meeting der Superbike-WM 2025 erhält, wird er auf dem Motorrad eingeschränkt sein. «Zumindest kann ich dann meine körperliche Verfassung richtig einschätzen», erklärte der 28-Jährige. «Allein in Misano zu sein und es am Freitag zu versuchen, wäre für mich schon sehr positiv. Es ist auch positiv, dass das Team bereits in Misano getestet hat, sodass wir vor dem Wochenende einige Daten haben. Es wird herausfordernd, denn ich werde natürlich definitiv nicht bei 100 Prozent sein, und alle anderen haben getestet, also werden sie schon schnell sein.»

Vierge kommt als WM-Siebter mit 71 Punkten nach Misano, nur fünf Zähler weniger hat Lecuona. Der 25-Jährige hatte während der Saisonvorbereitung viel Verletzungspech und absolvierte Ende Mai seinen ersten Test.

«Zum ersten Mal in diesem Jahr konnte ich mich konsequent auf die Basis konzentrieren, und wir haben einige nützliche Schritte unternommen», stellte Lecuona fest. «Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, aber jetzt ist es an der Zeit zu sehen, wie alles unter Rennbedingungen funktioniert. Körperlich fühle ich mich gut und mental bin ich bereit. Was wir natürlich nicht wissen, ist, wie sehr die Wetterbedingungen die Testergebnisse beeinflussen werden. Während des Tests hatten wir stabilen Grip und gute Temperaturen. Das ermöglichte uns zwar, effektiv zu arbeiten, erlaubte uns aber nicht zu verstehen, wie es bei höheren Bedingungen sein wird. Wenn es so heiß ist wie erwartet und der Grip schwierig wird, wird das Niveau ganz anders sein, und wir werden mehr zu kämpfen haben.»