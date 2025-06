Misano, FP2: Nico Bulega & Razgatlioglu außerirdisch 13.06.2025 - 15:50 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Nico Bulega (11) und Toprak Razgatlioglu fuhren in einer eigenen Liga

Superbike-WM-Leader Nicolo Bulega fuhr im FP2 am Freitagnachmittag in Misano Bestzeit, lediglich Champion Toprak Razgatlioglu kann mit ihm mithalten. In den Top-4 landeten vier Ducati-Piloten.