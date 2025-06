Misano, FP1: Razgatlioglu vorne – Rea musste zusehen 13.06.2025 - 11:24 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Toprak Razgatlioglu fuhr Bestzeit © donnyfoto.com Toprak Razgatlioglu in Misano Zurück Weiter

Bei heißen Bedingungen sorgte Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW) am Freitagvormittag im FP1 der Superbike-WM in Misano für die Bestzeit. Fünf Hersteller schafften es in die Top-7.