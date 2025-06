Most, Lauf 2: Toprak erteilte Ducati eine Lehrstunde

Toprak Razgatlioglu (BMW) gewann auch das dritte Rennen der Superbike-WM in Misano. Nicolo Bulega landete nach starker Aufholjagd auf Platz 2. Bautista Dritter, Rea stürzte.

Lauf 1 und das Superpole-Race in Misano konnte jeweils BMW-Star Toprak Razgatlioglu gewinnen. Nicolo Bulega hatte im Sprint am Sonntagvormittag viel Pech – er wurde direkt nach dem Start in Kurve 1 von Axel Bassani (Bimota) abgeräumt.

Die Startaufstellung für den zweiten Lauf hatte sich somit durch das Superpole-Race auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli stark verändert. Von der Pole-Position startete Toprak Razgatlioglu (BMW) vor Alex Lowes (Bimota) und Andrea Locatelli (Yamaha). Die drei Ducati-Piloten Danilo Petrucci, Alvaro Bautista und Sam Lowes bildeten die zweite Startreihe. Größter Nutznießer war Yamaha-Werkspilot Jonathan Rea, der auf Startposition 7 vorrückte. Neben ihm gingen Markenkollege Remy Gardner und Iker Lecuona (Honda) ins Rennen. WM-Leader Bulega startete von Position 10 aus Reihe 4. Neben ihm auf Starplatz 11: Axel Bassani. Wegen seiner Aktion gegen Bulega im ersten Rennen fasste der Italeiner für Lauf eine doppelte Long-lap-Strafe aus.

Nicht dabei war der Schweizer Dominique Aegerter, der aufgrund seines Crashs in Lauf 1 am Samstag, wo er sich eine Schnittwunde am Hals zugezogen hatte, für den Sonntag Startverbot bekam. Auch beim Superpole-Race war der Yamaha-Pilot nicht am Start.

Bei Rennstart um 14 Uhr Ortszeit herrschten Temperaturen jenseits der 30 Grad Celsius. Bei Andrea Iannone wurde in der Startaufstellung ein zu niedriger Reifendruck festgestellt, weshalb er ans Ende des Feldes zurückversetzt wurde.

Toprak gewann den Start, Locatelli ging an Alex Lowes vorbei, auch Danilo Petrucci schlüpfte durch. Jonathan Rea preschte auch Position 5 nach vorne. Danach musste er in Kurve 9 weitgehen, Bautista und Buelga schlüpften durch. Der WM-Leader war somit schon auf Platz 6.

In Runde 2 hatte Toprak bereits einen Vorsprung von über einer Sekunde herausgefahren. Petrucci und Lowes lieferten sich ein hartes Duell um Platz 3.

In der dritten Runde führte Toprak schon mit über 2 sec Vorsprung. Bulega ging an Bautista vorbei – er lag 3,5 sec hinter Toprak.

In Runde 4 klebte Bulega am Hinterrad von Alex Lowes – in derselben Runde konnte er ihn überholen, einige Kurven später schnappte er sich auch noch Petrucci. Toprak hatte zu diesem Zeitpunkt bereits 3 sec Vorsprung auf die Verfolgergruppe.

In Runde 5 holte sich Bulega auch noch Locatelli – er hatte sich somit von Startplatz 10 auf Platz 2 nach vorne gearbeitet.

Zu Beginn von Runde 6 hatte Toprak 4,6 sec Vorsprung auf Bulega. Sam Lowes überholte Rea und war danach Siebter. In der Zwischenzeit lieferten sich Alex Lowes und Bautista ein Duell um Rang 5. Der Spanier ging wenig später am Briten vorbei. In Kurve 10 stürzten Yari Montella und Remy Gardner.

In Runde 7 hatte lag Toprak 5 sec vor Bulega – der Weltmeister fuhr ein einsames Rennen. Bautista holte sich in derselben Runde Petrucci – somit lag der Spanier an der vierten Stelle. Rea war auf Position 9 zurückgefallen.

In Runde 9 betrug der Vorsprung von Toprak bereits 5,5 sec. Bulega hatte 2 sec Vorsprung auf Locatelli.

Die Top-5 nach zehn Runden: Toprak, Bulega, Locatelli, Bautista, Petrucci, Alex Lowes, Sam Lowes, Lecuona, Rea und Redding.

Kurz danach stürzte Jonathan Rea in Kurve 1 – sein Rennen war somit vorbei.

In Runde 11 hatte Toprak schon über 6 sec Vorsprung herausgefahren – der Türke war in einer eigenen Liga unterwegs. Iannone, der vom Ende des Feldes starten musste, war bereits Zwölfter. Hinter ihm: BMW-Pilot Michael van der Mark.

Elf Runden vor dem Ende hing Bautista am Hinterrad von Locatelli – die beiden trennten 0,2 sec.

Eine Runde später ging der zweifache Superbike-Weltmeister an Locatelli vorbei. Auf Teamkollege Bulega fehlten ihm über 4 sec. Toprak wiederum lag 6,6 sec voran.

Toprak spulte eine schnellste Rennrunde nach der anderen ab. Neun Runden vor dem Ende stürzte Bimota-Pilot Alex Lowes in Kurve 8. Teamkollege Bassani lag zu diesem Zeitpunkt nur auf Rang 15.

Acht Runden vor dem Ende war der Vorsprung von Toprak auf 8 sec angewachsen. Der Abstand zwischen Bulega und Bautista blieb konstant bei 4 sec. Dafür klebte Locatelli am Hinterrad von Bautista.