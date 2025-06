Alex Lowes (Bimota) dachte über seltsame Dinge nach

Alex Lowes erlebte beim Superbike-Meeting in Misano einen bittersüßen Sonntag. Nachdem er im Superpole-Race das erste Podest für Bimota holte, stürzte er in Lauf 2. Das Positive überwiegte danach.

Im Superpole-Race holte Alex Lowes das erste Podium für Bimota. Somit waren auch die Voraussetzungen für das zweite Hauptrennen am Sonntagnachmittag hervorragend. Der Engländer preschte von Startplatz 2 los und wurde gleich zu Beginn von Andrea Locatelli (Yamaha) und Danilo Petrucci (Ducati) überholt. Mit dem Italiener lieferte er sich danach ein enges Duell. Gegen den heranstürmenden WM-Leader Nicolo Bulega konnte sich Lowes jedoch nicht zur Wehr setzen.

Auch Ducati-Werksfahrer Alvaro Bautista war schneller – zur Hälfte des Rennens war der Bimota-Pilot nur noch an der sechsten Stelle zu finden. Kurz danach stürzte Alex Lowes in Kurve 8. Er sammelte seine KB998 wieder auf und fuhr weiter. «Ich fühlte mich im Rennen nicht so schlecht, wie es das Ergebnis aussehen lässt. Aber ich bin sehr happy mit dem Resultat am Morgen», womit der 34-Jährige gleich auf das Sprintrennen einging. «Die letzten drei Runden waren sehr lang, ich habe mir das Publikum angesehen und über Dinge nachgedacht, über die ich in diesem Moment nicht nachdenken sollte. Ich bin sehr glücklich für das Team, sie haben es alle verdient. Sie arbeiten sowohl auf als auch neben der Strecke sehr hart. Das Podest ist ein guter Beweis für den Fortschritt. Auch den Test hier zu haben, half uns sehr. Das Podium ist sehr speziell, denn die Bimota-Fabrik ist so nah. Alle Teams stecken viel Aufwand hinein, aber wenn man bei einem Projekt so früh involviert ist, und dann bei deren Heimstrecke ein Podest erzielt, dann ist das ein schönes Gefühl. Man muss das genießen, denn es gibt nicht so viele gute Tage im Rennsport.»

Danach ging Lowes doch noch auf das zweite Hauptrennen ein. «Danilo überholte mich nach dem Start und ich wusste schon von gestern, dass es hinter ihm für mich schwierig ist, die Linien zu fahren, die ich möchte. Danach versuchte ich ihn mehrere Male zu überholen, aber er konterte sofort. Ich realisierte dann, dass wir so Zeit verlieren und weiter zurückfallen würden. Danach blieb ich hinter ihm und als noch zehn Runden zu fahren waren, versuchte ich ihn noch einmal zu überholen, um weiter nach vorne zu kommen.»

Dann folgte der Sturz. «Der Crash passierte vermutlich, weil ich noch schneller sein wollte, als ich ohnehin war. Ich verlor in Kurve 8 mein Vorderrad», grübelte Lowes. «Mein Bike war ziemlich demoliert, ich bin dann trotzdem weitergefahren und war in der Lage 1:34-Zeiten zu fahren. Das Positive ist, dass wir auch bei diesen heißen Temperaturen mit dem Bike schnell sein können. Es ist schade, dass ich gestürzt bin, es ist aber schwierig, in einer Gruppe mit den Ducati zu fahren. Sie sind auf den Geraden schneller, dann musst du die verlorene Zeit auf der Bremse wieder gutmachen.»

Das Rennen beendete er auf dem enttäuschenden 14. Rang. Weil Alex Lowes im ersten Hauptrennen am Samstag Vierter wurde, war es dennoch ein erfolgreiches Wochenende für den Routinier.

Ergebnis Superbike-WM 2025, Misano, Rennen 2: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 9,685 sec 3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 14,438 4. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 16,752 5. Danilo Petrucci (I) Ducati + 19,273 6. Iker Lecuona (E) Honda + 19,402 7. Sam Lowes (GB) Ducati + 19,811 8. Garrett Gerloff (USA) Kawasaki + 33,370 9. Xavi Vierge (E) Honda + 34,554 10. Michael vd Mark (NL) BMW + 35,255 11. Ryan Vickers (GB) Ducati + 36,085 12. Axel Bassani (I) Bimota + 42,487 13. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 47,281 14. Alex Lowes (GB) Bimota + 55,802 15. Michael Rinaldi (I) Yamaha + > 1' 16. Scott Redding (GB) Ducati + > 1' 17. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1' - Andrea Iannone(I) Ducati - Jonathan Rea(GB) Yamaha - Remy Gardner(AUS) Yamaha - Yari Montella(I) Ducati - Tarran Mackenzie(GB) Honda

Ergebnis Superbike-WM 2025, Misano, Superpole-Race: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 2. Alex Lowes (GB) Bimota + 4,281 sec 3. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 6,122 4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 7,542 5. Alvaro Bautista (E) Ducati + 8,855 6. Sam Lowes (GB) Ducati + 9,703 7. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 10,755 8. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 11,861 9. Iker Lecuona (E) Honda + 13,177 10. Xavi Vierge (E) Honda + 13,323 11. Garrett Gerloff (USA) Kawasaki + 14,215 12. Michael vd Mark (NL) BMW + 16,278 13. Scott Redding (GB) Ducati + 16,623 14. Ryan Vickers (GB) Ducati + 17,307 15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 25,423 16. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 25,513 17. Andrea Iannone (I) Ducati + 26,670 18. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 39,640 - Yari Montella (I) Ducati - Tarran Mackenzie (GB) Honda - Nicolo Bulega (I) Ducati - Axel Bassani (I) Bimota

Ergebnis Superbike-WM 2025, Misano, Rennen 1: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 1,045 sec 3. Danilo Petrucci (I) Ducati + 16,684 4. Alex Lowes (GB) Bimota + 16,824 5. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 17,450 6. Alvaro Bautista (E) Ducati + 18,361 7. Sam Lowes (GB) Ducati + 21,096 8. Yari Montella (I) Ducati + 22,770 9. Iker Lecuona (E) Honda + 27,236 10. Scott Redding (GB) Ducati + 31,445 11. Xavi Vierge (E) Honda + 31,629 12. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 33,044 13. Ryan Vickers (GB) Ducati + 38,033 14. Garrett Gerloff (USA) Kawasaki + 41,314 15. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 55,021 16. Tarran Mackenzie (GB) Honda + > 1 min 17. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min - Remy Gardner (AUS) Yamaha - Michael vd Mark (NL) BMW - Andrea Iannone (I) Ducati - Axel Bassani (I) Bimota - Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha - Dominique Aegerter (CH) Yamaha