Iker Lecuona (6./Honda): Erst Frust, dann Jubel

Mit den Plätzen 9, 9 und 6 war Iker Lecuona beim Superbike-Meeting in Misano der erfolgreichste Honda-Pilot. Vor allem im zweiten Lauf gab der Spanier eine überaus ansprechende Vorstellung.

Nach dem Misano-Test Ende Mai blickte Iker Lecuona zuversichtlich auf das Rennwochenende in Italien. Allerdings gab der Spanier bereits zu diesem Zeitpunkt zu bedenken, dass die Bedingungen gänzlich anders sein werden – sie waren es. Es war acht bis zehn Grad wärmer, entsprechend höher auch die Asphalttemperaturen.

Als Zwölfter am Freitag und in der Superpole war klar: Der Honda-Pilot hatte mit seiner Befürchtung recht. «Ich war etwas frustriert, vor allem angesichts der vielversprechenden Tests hier», knurrte Lecuona. «In der Superpole würde ich nicht sagen, dass ich eine perfekte Runde gefahren bin, aber es war wirklich nah an dem Besten, was wir aus dem Motorrad herausholen können. Ich war schneller als letztes Jahr und schneller als beim Test, aber alle anderen haben einen größeren Schritt nach vorn gemacht. Der Abstand zur Spitze war zu groß. Vielleicht nicht allzu weit vom drittschnellsten Fahrer entfernt, aber definitiv nicht dort, wo wir sein müssen.»

Nach Platz 9 im ersten Lauf war die Laune des 25-Jährigen nicht sonderlich besser. Lecuona kreuzte 27 sec hinter Dreifachsieger Toprak Razgatlioglu (BMW) die Ziellinie; auf den drittplatzierten Danilo Petrucci (Ducati) fehlte mit elf Sekunden zwar deutlich weniger, was aber dennoch 0,5 sec pro Runde entspricht. «Unsere Pace war gut und auf dem Niveau der Gruppe, die um die ersten fünf Plätze kämpfte, aber unsere Startposition war nicht gerade hilfreich», erklärte der Honda-Pilot. «In den ersten drei Runden habe ich hart mit Iannone gekämpft, bevor er gestürzt ist. Dann habe ich Gardner eingeholt und dann ist auch er gestürzt. Ich habe weiter gepusht und es geschafft, etwa eine Sekunde auf die Gruppe vor mir aufzuholen, die um die ersten fünf Plätze kämpfte. Unser Tempo war ähnlich, aber ich konnte den Abstand nicht ausreichend verringern. In den letzten beiden Runden habe ich mich entschieden, etwas zurückzuhalten, um Fehler zu vermeiden. Es war nicht ganz das, was wir uns erhofft hatten.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Misano © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Nicolo Bulega © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Nicolo Bulega © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Michael Van Der Mark © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Bulega, Razgatlioglu, Bautista © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Am Sonntagabend sah man Lecuona jedoch mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Im Sprint war zwar erneut nur Platz 9 möglich, doch im zweiten Lauf verlor er deutlich weniger auf den Türken und Platz 3 (Álvaro Bautista/Ducati) war nur noch fünf Sekunden entfernt. «Ich bin wirklich glücklich, ganz ehrlich», sagte Lecuona angesichts seines sechsten Platzes. «Im Warm-up haben wir Änderungen an der Abstimmung vorgenommen, damit ich mich wohler fühle. Wir hatten am Samstag viel Zeit damit verbracht, in der Box zu diskutieren, und festgestellt, dass uns etwas fehlte, um vorn mitkämpfen zu können. Also haben wir daran gearbeitet, eine Lösung zu finden. Im Superpole-Race hatte ich ein kleines Problem mit dem Setting der Elektronik, und ich war außerdem einer der wenigen Fahrer ohne SCQ. Das machte den Start wirklich schwierig, aber trotzdem blieb ich in der Gruppe und war nicht weit entfernt. Das zeigte uns, dass wir, wenn wir den Bereich der Elektronik verbessern könnten, wir im Rennen 2 mithalten könnten – und das haben wir auch geschafft!»

Denn Lecuona kam im Sandwich der Ducati-Pilot Petrucci und Sam Lowes ins Ziel und war in seiner Gruppe am Ende der stärkste Fahrer. «In den letzten fünf Runden fühlte ich mich wirklich stark», betonte der WM-Achte. «Ich war mit Lowes und Petrucci zusammen und schaffte es, Sam in der vorletzten Runde in Kurve 14 zu überholen. In der letzten Runde konzentrierte ich mich darauf, meine Position gegen Sam zu verteidigen, und versuchte parallel, Danilo zu überholen. Ich kam ihm sehr nahe, und mit einer weiteren Runde hätte ich es wohl geschafft, aber die Zeit reichte einfach nicht mehr. Letztendlich bin ich einfach nur glücklich. Wir sind wieder im Kampf dabei, und ich habe wirklich Spaß – und das ist das Wichtigste.»