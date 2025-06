Kawasaki: Bestes Saisonergebnis – mit ein wenig Glück

Das Meeting auf dem Misano World Circuit war das Heimrennen von Puccetti Racing. Garrett Gerloff bescherte dem Werksteam von Kawasaki im zweiten Lauf das erste einstellige Ergebnis der Superbike-WM 2025.

Die erste Saison als Kawasaki-Werksteam verlief für Puccetti Racing bisher enttäuschend. Erst in Most, dem fünften Event der Superbike-WM 2025, gelang Garrett Gerloff das erste Top-10-Finish – der zehnte Platz im zweiten Lauf. Das Heimrennen in Misano am vergangenen Wochenende begann aber wieder mit einem Rückschritt, als der US-Amerikaner von Startplatz 15 nur als 14. die Ziellinie kreuzte.

«Im FP3 fühlte ich mich ziemlich gut. Wir haben einen Q-Reifen verwendet und ich war Siebter. Bis zur Superpole wurde es aber deutlich heißer. Ich kämpfte wie ein Irrer, um die vom FP3 zu erreichen, während alle anderen eine halbe Sekunde gefunden hatten. Ich war einfach frustriert», berichtet Gerloff von seinem Qualifying. «Im ersten Lauf hatte ich einen guten Start und konnte in Runde 1 zunächst einige Plätze gutmachen. In Kurve 8 wurde ich aber von einem Fahrer gerammt. Sein Auspuff hat meinen Kupplungshebel verbogen, sodass ich ihn abbrechen musste. Damit habe ich etwa acht Sekunden verschwendet. Danach war ich ganz hinten und habe versucht, wieder aufzuholen. Immerhin haben ein zwei Punkte geholt.»

Eine Steigerung zeigte der Texaner am Sonntag. Im Sprintrennen über nur zehn Runden war zwar nicht mehr als Platz 11 drin, doch im zweiten Rennen stürmte der 29-Jährige auf Platz 8 und damit zu seinem besten Ergebnis mit Kawasaki ins Ziel.

«Nach dem Superpole-Race war ich etwas frustriert, weil ich bereits auf Platz 8 lag. Aber ich habe es am Ende nicht unter die Top-9 geschafft, um mir eine bessere Ausgangsposition für das zweite Rennen zu sichern», bedauerte Gerloff. «Ich hatte nicht den besten Start in Lauf 2, aber ich hatte eine ziemlich gute Pace. Je mehr Runden ich fuhr und je weniger Benzin im Tank war, umso besser fühlte ich mich. Ich beendete das Rennen innerhalb der Top-10, und es war schön, einen einstelligen Platz neben meinem Namen stehen zu sehen. Wir haben einige Fortschritte gemacht.»

Was man jedoch berücksichtigen muss: Im zweiten Rennen waren mit Yari Montella (Ducati) und Remy Gardner (Yamaha) sowie Jonathan Rea (Yamaha) drei Piloten vor ihm gestürzt. Mit Andrea Iannone (Ducati) kämpfte Gerloff um Platz 8, bis der Italiener drei Runden vor dem Ende stürzte.

In der Gesamtwertung hat sich das beste Saisonergebnis nicht bemerkbar gemacht. Mit 40 Punkten belegt der Kawasaki-Pilot weiterhin Rang 17.