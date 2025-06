Misano-Tragödie: Streckenposten stirbt an Herzinfarkt

Am Sonntagabend erreichte uns die traurige Nachricht, dass der 65-jährige Renato Botteghi verstarb. Er hat am Wochenende bei der Superbike-WM in Misano als Streckenposten gearbeitet.

Während des gesamten Misano-Wochenendes herrschten hochsommerliche Temperaturen um die 30 Grad Celsius, jeder suchte nach Schatten und Abkühlung. Für die Fahrer, Teams, Fotografen und auch Streckenposten war das nicht möglich, alle stöhnten unter der Hitze.

Am Sonntagnachmittag fühlte sich Streckenposten Renato Botteghi plötzlich unwohl. Trotz des raschen Eingreifens des medizinischen Personals und seiner Einlieferung ins Medical Center an der Rennstrecke, wo alles unternommen wurde, um ihn wiederzubeleben, verstarb er wenig später an einem Herzstillstand.

Unser Mitgefühl gehört seiner Familie und seinen Freunden, die Nachricht hat alle im SBK-Paddock tief erschüttert und das sportliche Geschehen rückt angesichts einer solchen Tragödie in den Hintergrund. Renato Botteghi wurde nur 65 Jahre alt, er lebte in Santarcangelo.

«Die Rolle der Streckenposten ist für die sichere Durchführung von Motorsportveranstaltungen unerlässlich», betonte ein Sprecher des Misano World Circuit. «Wir sind dankbar für die von ihnen geleistete Arbeit und zutiefst betrübt über diesen Verlust, der am Ende eines Wochenendes eintrat, das auch dank seines wertvollen Beitrags reibungslos verlief.»

Der Präsident der Region Emilia-Romagna, Michele de Pascale, und die Regionalrätin für Tourismus, Sport und Handel, Roberta Frisoni, die am Sonntag in Misano anwesend waren, schlossen sich den Beileidsbekundungen an: «Wir stehen an der Seite der Familie von Renato Botteghi und sprechen ihr im Namen der gesamten Region unser tief empfundenes Beileid zu diesem großen Verlust aus.»