Remy Gardner (Yamaha): Gestürzt, gerammt, enttäuscht

Hinter Werkspilot Andrea Locatelli hat sich Remy Gardner vom Kundenteam Giansanti Racing als zweitbester Yamaha-Pilot etabliert. Beim Superbike-Meeting in Misano lief beim Australier aber wenig zusammen.

Als Sechster im Qualifying hatte Remy Gardner eine gute Ausgangsposition auf dem Misano World Circuit, viel hat der Yamaha-Pilot daraus jedoch nicht machen können. Im ersten Lauf am Samstag kam der 27-Jährige als Achter aus der ersten Runde, steckte im Verkehr fest und stürzte in Runde 11 auf Position 9 liegend. Auch im Superpole-Race enttäuschte der Australier als Achter – Werkspilot Andrea Locatelli stürmte dagegen von Startplatz 8 als Dritter auf das Podium!

«Ich war sehr zufrieden mit meiner Runde in der Superpole – ich bin bis an meine Grenzen gegangen und das hat sich ausgezahlt. Mein Start in Rennen 1 war ordentlich, aber im Laufe des Rennens bekam ich Probleme mit dem Grip und stürzte», erklärte Gardner. «Leider war das Gefühl nicht besonders gut, aber wir konnten trotzdem im Sprintrennen kämpfen, um ein gutes Ergebnis und eine ordentliche Startposition für Rennen 2 zu erzielen. Am Ende schafften wir es auf den achten Platz, was nicht großartig, aber auch nicht schlecht war.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Misano © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Nicolo Bulega © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Nicolo Bulega © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Michael Van Der Mark © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Bulega, Razgatlioglu, Bautista © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Im zweiten Rennen war der Yamaha-Pilot nur ein Schatten seiner selbst. Beim Start konnte Gardner seine achte Startposition zunächst verteidigen, verlor aber in Runde 2 bereits zwei Plätze und zwei weitere in Runde 5. Auf Position 12 liegend, stürzte er nach einem Kontakt mit einem anderen Fahrer erneut.

«Wir versuchten, unsere Performance zu verbessern, aber offen gesagt war das Gefühl insgesamt nicht besonders gut. Es reichte, um mit den anderen mitzuhalten», schilderte Gardner seine Sicht der Dinge. «Leider wurde ich gerammt, sodass ich nichts mehr ausrichten konnte und das Rennen für mich vorbei war. Das war nicht das Ende, das ich mir für dieses Wochenende gewünscht hatte, aber so ist das eben im Rennsport. Wir versuchen, nach vorn zu schauen und bleiben positiv für die nächsten Rennen.»

Nach dem Saisonauftakt auf Phillip Island, wo er ebenfalls in beiden langen Rennen stürzte und im Sprint Zehnter wurde, war Misano das zweitschlechteste Meeting von Gardner in der Superbike-WM 2025. Sein bestes Rennwochenende hatte der WM-Zwölfte in Assen mit den Plätzen 8, 7 und 3.