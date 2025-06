Andrea Iannone: Drei Strafen, zwei Stürze, kein Punkt

Ausgerechnet beim Heimrennen in Misano lief bei Andrea Iannone und Go Eleven Ducati alles schief. Das sechste Saisonmeeting der Superbike-WM 2025 war größtenteils selbst verschuldet ein Debakel.

Zehnter am Freitag und in der Superpole, Stürze in beiden langen Rennen und nur ein 17. Platz im Sprint – auf dem Papier war das Rennwochenende auf dem Misano World Circuit für Andrea Iannone ein Desaster. Dass es das Heimrennen für den früheren MotoGP-Piloten und sein Ducati-Team Go Eleven war, machte es noch schlimmer.

Es gab mehrere Gründe, warum das sechste Meeting der Superbike-WM 2025 Faktoren ein Reinfall wurde. Zum einen spürte Iannone noch die Folgen seines Highsiders in Most vor vier Wochen, bei dem er sich drei Zehen am rechten Fuß gebrochen hatte. Und im Qualifying hatte der 35-Jährige eigentlich einen besseren Startplatz erzielt, wurde aber wegen Bummelns um drei Positionen strafversetzt. Das erste Rennen endete früh in Runde 3.

«Ich habe mich gut gefühlt und versucht, Positionen gutzumachen, aber als ich mich gegen Lecuona verteidigen wollte, bin ich in Kurve 13 gestürzt», erklärte der Ducati-Pilot seinen Ausfall. «Es ist eine schwierige Phase für uns. Wir erzielen keine guten Ergebnisse, aber wir geben nicht auf.»

Im Superpole-Race machte Iannone durch einen Frühstart und der darauf folgende doppelte Long-Lap-Penalty machte ein gutes Finish unmöglich – nur 17. Und als die Go Eleven-Ducati im zweiten Lauf bei Kontrolle des Reifendrucks auffällig wurde, ging es für Iannone in der Startaufstellung ganz nach hinten. Das Wochenende in Misano beendete der Italiener mit seinem zweiten Rennsturz auf Platz 9 liegend.

«Ein negatives Wochenende für uns», stöhnte Iannone. «Am Sonntag ist alles passiert, was passieren kann – vom Fehlstart im Superpole-Race über die Missachtung der Reifendruckvorschriften für den Hinterreifen in der Startaufstellung bis hin zum Sturz am Ende. Dass ich es von ganz hinten bis auf Platz 8 geschafft habe, nehme ich als schönes Comeback mit nach Hause.»

Kurios: Der Sturz soll laut Go Eleven durch einen sich öffnenden rechten Stiefel verursacht worden sein. Demnach verhakte sich der Stiefel, wodurch Iannone die Hinterradbremse nicht lösen konnte und stürzte. Auf Bildern lässt sich diese Aussage nicht nachvollziehen.