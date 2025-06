BMW: Dreifachsieg nach Riesentrubel um Razgatlioglu

BMW konnte beim Superbike-Event in Misano mit Weltmeister Toprak Razgatlioglu den Hattrick aus dem Vorjahr wiederholen. Teamkollege Michael van der Mark hingegen erlebte ein enttäuschendes Wochenende.

Im vergangenen Jahr holte Toprak Razgatlioglu auf dem Weg zum Weltmeistertitel in Misano seinen ersten Hattrick der Saison. Nun gastierte die Superbike-WM wieder in Misano, und der BMW-Pilot wiederholte dieses Kunststück. Vor summiert über 76.000 Zuschauern und bei brütender Sommerhitze gewann er mit seiner M1000RR erneut alle drei Rennen an der Adriaküste. Damit verkürzte er in der WM-Tabelle seinen Rückstand auf Spitzenreiter Nicolo Bulega auf neun Punkte.

«Es war ein unglaubliches Wochenende für das gesamte Team. Wir haben in den letzten Rennen gezeigt, wie wir uns zurückgekämpft haben. Speziell jetzt hier in Misano den Hattrick zu holen, nach dem großen Trubel, der um Toprak aufgrund seines Wechsels in die MotoGP herrschte, ist für das Team einfach ein großartiges Gefühl. Wir sind sehr stolz auf das, was alle geleistet haben. Es war ein unbeschreibliches Wochenende für uns», freute sich Sven Blusch, Leiter BMW Motorrad Motorsport.

Michael van der Mark hingegen erlebte ein sehr schwieriges Wochenende. Im ersten Rennen schied er aus, am Sonntag fuhr er im Superpole-Race auf Rang 12, im zweiten Hauptrennen wurde er Zehnter. «Ich denke, er hat im letzten Rennen mit der Top-10-Platzierung nochmal gezeigt, dass auch er nach vorn fahren kann. Da werden wir definitiv dranbleiben», betonte Blusch.

Michael van der Mark selbst meinte: «Ehrlich gesagt hatten wir an diesem Wochenende große Schwierigkeiten. Wir haben so viel am Bike ausprobiert, aber es wurde einfach nicht schneller, und ich hatte nie ein gutes Gefühl – dazu kamen noch ein paar dumme Stürze. Es war insgesamt ein ziemliches Chaos. Natürlich haben wir alle unser Bestes gegeben, wir haben nie aufgegeben, aber es war sehr schwierig.»

In Lauf 2 konnte der Niederländer immerhin im Mittelfeld kämpfen, auf Kawasaki-Pilot Garrett Gerloff, der Achter wurde, fehlte nicht viel. «Selbst im zweiten Rennen war das Gefühl nicht gut, aber immerhin haben wir einige Punkte geholt. Ich bin mit meinem Wochenende nicht wirklich zufrieden, aber freue mich sehr für alle im Team, sie arbeiten unermüdlich. Ich freue mich jetzt auf Donington – da werden wir das Blatt wieder wenden.»

Christian Gonschor, Technischer Direktor BMW Motorrad Motorsport, hob den Teamerfolg hervor. «Das Signal, das an diesem Wochenende gesendet wurde, ist ganz klar: Wir haben das beste Team hier im Paddock, wir haben das beste Team im Headquarter in München – dies war ein absoluter Teamerfolg. Toprak hat Herausragendes geleistet, aber das Motorrad hier in Misano, was für uns aufgrund der thermischen Bedingungen und der Gripverhältnisse eine der schwierigsten Strecken ist, dreimal auf Platz eins zu stellen und jeweils die schnellste Rennrunde zu verzeichnen, ist ein absoluter Teamerfolg und zeigt die Stärke der Marke BMW, des Teams, des Fahrers und die Leidenschaft, die wir alle an den Tag legen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Misano © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Nicolo Bulega © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Nicolo Bulega © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Michael Van Der Mark © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Bulega, Razgatlioglu, Bautista © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Ergebnis Superbike-WM 2025, Misano, Rennen 2: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 9,685 sec 3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 14,438 4. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 16,752 5. Danilo Petrucci (I) Ducati + 19,273 6. Iker Lecuona (E) Honda + 19,402 7. Sam Lowes (GB) Ducati + 19,811 8. Garrett Gerloff (USA) Kawasaki + 33,370 9. Xavi Vierge (E) Honda + 34,554 10. Michael vd Mark (NL) BMW + 35,255 11. Ryan Vickers (GB) Ducati + 36,085 12. Axel Bassani (I) Bimota + 42,487 13. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 47,281 14. Alex Lowes (GB) Bimota + 55,802 15. Michael Rinaldi (I) Yamaha + > 1' 16. Scott Redding (GB) Ducati + > 1' 17. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1' - Andrea Iannone(I) Ducati - Jonathan Rea(GB) Yamaha - Remy Gardner(AUS) Yamaha - Yari Montella(I) Ducati - Tarran Mackenzie(GB) Honda

Ergebnis Superbike-WM 2025, Misano, Superpole-Race: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 2. Alex Lowes (GB) Bimota + 4,281 sec 3. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 6,122 4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 7,542 5. Alvaro Bautista (E) Ducati + 8,855 6. Sam Lowes (GB) Ducati + 9,703 7. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 10,755 8. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 11,861 9. Iker Lecuona (E) Honda + 13,177 10. Xavi Vierge (E) Honda + 13,323 11. Garrett Gerloff (USA) Kawasaki + 14,215 12. Michael vd Mark (NL) BMW + 16,278 13. Scott Redding (GB) Ducati + 16,623 14. Ryan Vickers (GB) Ducati + 17,307 15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 25,423 16. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 25,513 17. Andrea Iannone (I) Ducati + 26,670 18. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 39,640 - Yari Montella (I) Ducati - Tarran Mackenzie (GB) Honda - Nicolo Bulega (I) Ducati - Axel Bassani (I) Bimota

Ergebnis Superbike-WM 2025, Misano, Rennen 1: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 1,045 sec 3. Danilo Petrucci (I) Ducati + 16,684 4. Alex Lowes (GB) Bimota + 16,824 5. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 17,450 6. Alvaro Bautista (E) Ducati + 18,361 7. Sam Lowes (GB) Ducati + 21,096 8. Yari Montella (I) Ducati + 22,770 9. Iker Lecuona (E) Honda + 27,236 10. Scott Redding (GB) Ducati + 31,445 11. Xavi Vierge (E) Honda + 31,629 12. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 33,044 13. Ryan Vickers (GB) Ducati + 38,033 14. Garrett Gerloff (USA) Kawasaki + 41,314 15. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 55,021 16. Tarran Mackenzie (GB) Honda + > 1 min 17. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min - Remy Gardner (AUS) Yamaha - Michael vd Mark (NL) BMW - Andrea Iannone (I) Ducati - Axel Bassani (I) Bimota - Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha - Dominique Aegerter (CH) Yamaha