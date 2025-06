Bulega sauer auf Bassani: «Ein dummes Überholmanöver»

Platz 2 im zweiten Hauptrennen der Superbike-WM in Misano war für Nicolo Bulega (Ducati) ein schwacher Trost. Er ärgerte sich, dass sich Axel Bassani nicht bei ihm entschuldigte, nachdem er ihn im Sprint abgeräumt hatte.

Nicolo Bulega beendete das zweite Hauptrennen in Misano auf Rang 2. Von Startplatz 10 zeigte der Ducati-Pilot eine beeindruckende Aufholjagd. Bereits in der fünften Runde hatte er sich auf Platz 2 nach vorne gearbeitet. Gegen den überragenden Toprak Razgatlioglu (BMW) hatte Bulega jedoch keine Chance. «Ich hatte schon das ganze Wochenende kein konstant gutes Gefühl. Im Qualifying war es gut, ein anderes Mal wieder nicht. Wir müssen verstehen, weshalb das so war», grübelte der 25-Jährige. «Der zweite Platz ist kein schlechtes Ergebnis, aber es ist für mich und mein Team das Heimrennen und wir wollten mehr erreichen. Gratulation an Toprak, er war das gesamte Wochenende über sehr stark.»

Die Schwierigkeiten für Bulega gipfelten jedoch bereits im Superpole-Race, als er in der ersten Kurve in Führung liegend von Bimota-Pilot Axel Bassani abgeräumt wurde. Wegen dem Crash und dem Nuller im Sprint musste Bulega in Lauf 2 am Nachmittag aus der vierten Reihe starten.

Hat sich Bassani bei ihm entschuldigt? «Er sagte zu mir, dass er seine Front verloren hatte, als er bremste. Ich sah danach aber auf den TV-Bildern, dass ihm das Vorderrad wegrutschte, nachdem er mich berührt hatte. Wenn er mich nicht berührt hätte, wäre das nicht passiert», ärgerte sich der WM-Leader. «Er hatte nicht die Pace, um zu gewinnen. Weshalb macht man also in der ersten Kurve so ein dummes Überholmanöver. Es war ein Anfängerfehler. Dazu kam, dass er nicht zu mir kam, um sich bei mir und meinem Team zu entschuldigen – er machte lediglich eine Instagram-Story. Das ist nicht genug, auch aus Respekt meinem Team gegenüber, denn diese mussten mein Bike neu aufbauen. Alles war zerstört, auch das Chassis. Das Mindeste wäre gewesen, sich bei mir und meinem Team zu entschuldigen.»

Hat sich Bassani auch direkt nach dem Crash, auf der Strecke, nicht bei ihm entschuldigt? «Er sagte nur: ‘Mein Vorderrad ist mir eingeklappt beim Anbremsen.’ Er suchte Ausreden für das, was passiert ist. Wenn man sich die TV-Bilder ansieht, sind die Ausreden überflüssig», meinte der Ducati-Werkspilot.

In der Gesamtwertung liegt Bulega nach den drei Siegen seines WM-Rivalen Toprak noch neun Punkte voran.

Ergebnis Superbike-WM 2025, Misano, Rennen 2: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 9,685 sec 3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 14,438 4. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 16,752 5. Danilo Petrucci (I) Ducati + 19,273 6. Iker Lecuona (E) Honda + 19,402 7. Sam Lowes (GB) Ducati + 19,811 8. Garrett Gerloff (USA) Kawasaki + 33,370 9. Xavi Vierge (E) Honda + 34,554 10. Michael vd Mark (NL) BMW + 35,255 11. Ryan Vickers (GB) Ducati + 36,085 12. Axel Bassani (I) Bimota + 42,487 13. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 47,281 14. Alex Lowes (GB) Bimota + 55,802 15. Michael Rinaldi (I) Yamaha + > 1' 16. Scott Redding (GB) Ducati + > 1' 17. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1' - Andrea Iannone(I) Ducati - Jonathan Rea(GB) Yamaha - Remy Gardner(AUS) Yamaha - Yari Montella(I) Ducati - Tarran Mackenzie(GB) Honda