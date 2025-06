Bautista: Ergebnis gut, Gefühl für die Ducati nicht

Podium im zweiten Rennen der Superbike-WM in Misano: Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista zeigte am Sonntag ein gutes Rennen, war mit dem Gefühl für seine Panigale V4R aber erneut nicht zufrieden.

Das sechste Rennwochenende der Superbike-WM 2025 ging für Ex-Champion Alvaro Bautista mit einem Podium zu Ende. Im zweiten Misano-Rennen fuhr der spanische Routinier gut 14 Sekunden nach Sieger Toprak Razgatlioglu (BMW) über den Zielstrich und wurde als Dritter gewertet.

Im Vergleich zum Samstag wirkte Bautista konkurrenzfähiger. Beim Treffen mit den Medienvertretern machte der zweimalige Weltmeister aber vorrangig die bessere Startposition für das gute Ergebnis verantwortlich: «Der einzige Unterschied zu Samstag war, dass ich weiter vorne starten konnte. Die eigentliche Performance war ähnlich.»

«Es ist merkwürdig», so Bautista. «Am Samstagmorgen fühlte ich mich im FP3 gut, doch am Nachmittag in der Hitze war es nicht so gut. Wir probierten im Warm-up eine Änderung und es lief gut. Doch am Nachmittag war es erneut schwierig.»

«Es ist nicht einfach, bei dieser Hitze zu fahren, wenn die Haftung niedrig ist. Ich spüre dann das Gewicht des Motorrads mehr als sonst», stellte Bautista fest und erklärte: «Es fällt mir schwer, in die Kurven einzubiegen und Richtungswechsel durchzuführen. Beim Beschleunigen drückt mich das Motorrad nach außen. Wenn die Haftung niedrig ist, dann leide ich.»

Misano rückte die Probleme bei hohen Temperaturen – am Sonntag wurde bei 32°C Luft- und 48°C Asphalttemperatur gefahren – stärker in den Vordergrund als bei den zurückliegenden Rennwochenenden. «In der laufenden Saison hatten wir bisher nicht viele Hitzerennen. Hier spürte ich dieses Problem», bestätigte Bautista.

Platz drei war ein versöhnliches Ende eines eher schwierigen Wochenendes – Bautistas letztem Ducati-Heimrennen als Werkspilot. «Mit dem Ergebnis bin ich happy, doch mit meinem Gefühl auf dem Motorrad nicht. Ich fühle mich wie ein Passagier. Ich kann nicht so fahren, wie ich will. Ich fühle mich eingeschränkt», bedauerte die Startnummer 19.

Die gute Laune ließ sich Bautista nicht verderben. Für das Gefühl beim Fahren hatte er einen passenden Vergleich parat: «Ja, es ist wie bei einer Diskussion mit der Frau. Man muss der Meinung der Frau folgen, hier muss ich dem Motorrad folgen (lacht; Anm. d. Red.).»

Ergebnis Superbike-WM 2025, Misano, Rennen 2: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW

2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 9,685 sec 3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 14,438 4. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 16,752 5. Danilo Petrucci (I) Ducati + 19,273 6. Iker Lecuona (E) Honda + 19,402 7. Sam Lowes (GB) Ducati + 19,811 8. Garrett Gerloff (USA) Kawasaki + 33,370 9. Xavi Vierge (E) Honda + 34,554 10. Michael vd Mark (NL) BMW + 35,255 11. Ryan Vickers (GB) Ducati + 36,085 12. Axel Bassani (I) Bimota + 42,487 13. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 47,281 14. Alex Lowes (GB) Bimota + 55,802 15. Michael Rinaldi (I) Yamaha + > 1' 16. Scott Redding (GB) Ducati + > 1' 17. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1' - Andrea Iannone(I) Ducati

- Jonathan Rea(GB) Yamaha

- Remy Gardner(AUS) Yamaha

- Yari Montella(I) Ducati

- Tarran Mackenzie(GB) Honda



Ergebnis Superbike-WM 2025, Misano, Superpole-Race: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW

2. Alex Lowes (GB) Bimota + 4,281 sec 3. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 6,122 4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 7,542 5. Alvaro Bautista (E) Ducati + 8,855 6. Sam Lowes (GB) Ducati + 9,703 7. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 10,755 8. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 11,861 9. Iker Lecuona (E) Honda + 13,177 10. Xavi Vierge (E) Honda + 13,323 11. Garrett Gerloff (USA) Kawasaki + 14,215 12. Michael vd Mark (NL) BMW + 16,278 13. Scott Redding (GB) Ducati + 16,623 14. Ryan Vickers (GB) Ducati + 17,307 15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 25,423 16. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 25,513 17. Andrea Iannone (I) Ducati + 26,670 18. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 39,640 - Yari Montella (I) Ducati

- Tarran Mackenzie (GB) Honda

- Nicolo Bulega (I) Ducati

- Axel Bassani (I) Bimota



Ergebnis Superbike-WM 2025, Misano, Rennen 1: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW

2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 1,045 sec 3. Danilo Petrucci (I) Ducati + 16,684 4. Alex Lowes (GB) Bimota + 16,824 5. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 17,450 6. Alvaro Bautista (E) Ducati + 18,361 7. Sam Lowes (GB) Ducati + 21,096 8. Yari Montella (I) Ducati + 22,770 9. Iker Lecuona (E) Honda + 27,236 10. Scott Redding (GB) Ducati + 31,445 11. Xavi Vierge (E) Honda + 31,629 12. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 33,044 13. Ryan Vickers (GB) Ducati + 38,033 14. Garrett Gerloff (USA) Kawasaki + 41,314 15. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 55,021 16. Tarran Mackenzie (GB) Honda + > 1 min 17. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min - Remy Gardner (AUS) Yamaha

- Michael vd Mark (NL) BMW

- Andrea Iannone (I) Ducati

- Axel Bassani (I) Bimota

- Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha

- Dominique Aegerter (CH) Yamaha